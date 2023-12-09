Що думають американці про допомогу Україні — результати опитування

Українські військові. Фото: УНІАН

У США 31% населення вважає, що необхідно зменшити допомогу Україні. Там вважають, що військова загроза від Росії для Штатів є незначною.

Про це йдеться в опитуванні Pew Research Center.

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Опитування провели з 27 листопада по 3 грудня.

Так, 31% з опитаних американців вважають, що США надають занадто багато допомоги Україні для боротьби проти Росії, а на думку ще 29% громадян США — країна надає достатній обсяг підтримки.

Водночас недостатнім рівнем підтримки України вважають 18% опитаних.

Зазначається, що частка американців, які вважають, що США надають Україні занадто велику підтримку, невпинно зростала протягом війни, особливо серед республіканців — з 44% до 48%.

Як відомо, нижню палату Конгресу США зараз контролюють саме республіканці.

Результати опитування. Фото: pewresearch

Серед демократів та їх прихильників лише 16% вважають нинішній рівень американської допомоги надмірним.

Близько чотирьох з десяти демократів (39%) вважають, що США надають достатній обсяг допомоги, тоді як близько чверті (24%) думають, що США надають недостатньо допомоги.

Водночас 34% опитаних вважають, що військова загроза від Росії для США є незначною. Ще 10% впевнені, що Росія взагалі не загрожує американським інтересам. А близько третини говорять про значну загрозу з боку РФ.

Результати опитування. Фото: pewresearch

Нагадаємо, що син експрезидента США Дональд Трамп-молодший заявив, що Україна вже програла у війні з Росією. На його думку, США повинні зупинити фінансову підтримку України.

Раніше ми також писали, що у Сенаті США заблокували винесення законопроєкту щодо допомоги Києву на голосування. Законопроєкт не набрав достатньої кількості голосів.