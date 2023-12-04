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Что означает удар по нефтебазе в оккупированном Луганске

4 декабря 2023 15:20
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист
Что означает удар по нефтебазе в оккупированном Луганске
Последствия атаки на российский объект в Луганске Фото: росСМИ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист

Удар по нефтебазе в оккупированном российскими войсками Луганске является частью системных атак по оккупационным объектам в этом регионе. После появления современного оружия украинская армия получила возможность бить в глубину захваченной россиянами территории.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

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"Это не первый подобный объект, уничтоженный на территории оккупированной Луганской области. Так, в Ровеньках была тоже уничтожена нефтебаза", — подчеркнул Дмитрий Снегирев.

"Кроме того, были нанесены удары по местам хранения бронетехники и боеприпасов россиян в этом регионе", — напомнил эксперт.

Он добавил, что украинские войска также регулярно наносили удары и по луганскому аэродрому.

Каковы мотивы ВСУ

До последнего времени у Вооруженных сил Украины для таких ударов была только отечественная техника — "Точка-У". Но у нее был ограниченный радиус действия.

"Теперь же украинская армия располагает как дальнобойными западными ракетами, так и боевыми беспилотниками. Кстати, именно беспилотниками и был нанесен удар по нефтебазе в Луганске", — подчеркнул Снегирев.

Следовательно, следует говорить о том, что после увеличения возможностей поражения расширилось и количество объектов на оккупированных территориях, доступных для уничтожения.

Напомним, что в ночь с 3 на 4 декабря во временно оккупированном Луганске раздались взрывы на нефтебазе. Россияне заявили об атаке беспилотников и обвинили во всем ВСУ.

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