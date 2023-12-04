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Що означає удар по нафтобазі в окупованому Луганську

4 грудня 2023 15:20
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Що означає удар по нафтобазі в окупованому Луганську
Наслідки атаки на російський об’єкт у Луганську. Фото: росЗМІ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Удар по нафтобазі в окупованому російськими військами Луганську є частиною системних атак по окупаційних об’єктах у цьому регіоні. Після появи сучасної зброї українська армія отримала можливість бити у глибину захопленої росіянами території.

Про це в коментарі Новини.LIVE заявив військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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"Це не перший подібний об’єкт, знищений на території окупованої Луганської області. Так, у Ровеньках була теж знищена нафтобаза", — наголосив Дмитро Снєгирьов.

"Крім того, були завдані удари по місцях зберігання бронетехніки та боєприпасів росіян у цьому регіоні", — нагадав експерт.

Він додав, що українські війська також регулярно били і по луганському аеродрому.

Якими є мотиви ЗСУ

До останнього часу у Збройних сил України для таких ударів була лише вітчизняна техніка — "Точка-У". Але вона мала обмежений радіус дії.

"Тепер же українська армія має у розпорядженні як далекобійні західні ракети, так і бойові безпілотники. До речі, саме безпілотниками і був завданий удар по нафтобазі в Луганську", — підкреслив Снєгирьов.

Отже, варто говорити про те, що після збільшення можливостей ураження розширилася і кількість об’єктів на окупованих територіях, які доступні для знищення.

Нагадаємо, що у ніч з 3 на 4 грудня в тимчасово окупованому Луганську пролунали вибухи на нафтобазі. Росіяни заявили про атаку безпілотників та звинуватили у всьому ЗСУ.

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