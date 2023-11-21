Что делать властям для победы и антикризисный план на 2024 год - эфир Новини.LIVE

Превью к выпуску. Коллаж: Новини.LIVE

Дипломат Руслан Осипенко рассказал об антикризисном плане на 2024 год. Осипенко также дал советы, что делать властям, чтобы победить в войне?

Посмотреть эфир, который начнется в 19.30, можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

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Вместе с ведущим Сергеем Гулюком поговорили о том, как повлияет будущий Рамштайн на ситуацию на фронте, как Россия наращивает мощности и производство оружия, планы Москвы воевать с НАТО и затронули встречу Зеленского с министром обороны США Ллойдом Остиным.