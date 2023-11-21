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Що робити владі для перемоги та антикризовий план на 2024 рік — ефір Новини.LIVE

21 листопада 2023 19:34
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савінцев Сергій
Що робити владі для перемоги та антикризовий план на 2024 рік — ефір Новини.LIVE
Прев'ю до випуску. Коллаж: Новини.LIVE
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савінцев Сергій

Дипломат Руслан Осипенко розрповів про антикризовий план на 2024 рік. Осипенко також дав поради, що робити владі, щоб перемогти у війні?

Подивитися ефір, який розпочнеться о 19:30, можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

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Разом з ведучим Сергієм Гулюком поговорили про те, як вплине майбутній Рамштайн на ситуацію на фронті, як Росія нарощує потужності і виробництво зброї, плани Москви воювати із НАТО та зачепили зустріч Зеленського з міністром оборони США Ллойдом Остіним.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром оборони США Ллойдом Остіном. Міністр оборони США Остін висловив Україні непохитну підтримку США у війні з Росією.

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