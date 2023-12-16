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Что стоит купить мобилизованному – рассказ военного

16 декабря 2023 06:30
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Владимир Мыленко
журналист
Что стоит купить мобилизованному – рассказ военного
Мобилизованные в Украине. Фото: "Вечерний Киев"
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист

Покупать военное снаряжение мобилизованному в ряды ВСУ необязательно. Но есть набор вещей, которые не будут лишними для военнослужащего после попадания в подразделение Вооруженных сил Украины.

Об этом рассказал основатель программы Kontra Application Security Training Дмитрий Козятинский, который сейчас служит в ВСУ в должности боевого медика в медицинской службе "Ульф".

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Дмитрий Козятинский отметил, что покупка снаряжения для мобилизованного не обязательна, потому что в ВСУ военных обеспечивают базовым набором.

"Не нужно заранее покупать снаряжение, лучше дождаться выдачи вещевого имущества и отталкиваться от полученного", — подчеркнул боевой медик.

Первоочередные потребности мобилизованного

Вместе с тем Козятинский подчеркнул, что есть определенный набор, который стоит покупать сразу.

Речь идет о:

  • трекинговые носки (4 шт.);
  • трусы (4 шт.);
  • комплект термобелья;
  • коврик для сидения типа "поддупник";
  • каремат типа "гармошка";
  • активные наушники;
  • налобный фонарик;
  • спорк (ложковилка);
  • полотенце из микрофибры.

Приобретение после попадания в подразделение

Боевой медик, сам прошедший все эти этапы, подчеркнул, что после того, как мобилизованный попадает в свое подразделение, ему могут понадобиться определенные вещи.

Их можно купить и заранее, получив затем "Новой почтой", работающей даже в прифронтовых городах.

Список этих вещей выглядит следующим образом:

  • аптечка (если выдали китайскую);
  • удобный рюкзак;
  • качественный спальник;
  • плитоноска с легкими плитами;
  • комплект военной формы;
  • хорошая лопата.

Напомним, известный военный аналитик Евгений Дикий в интервью Новини.LIVE рассказал о трех шагах, которые помогут улучшить мобилизацию в Украине.

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