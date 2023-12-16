Что стоит купить мобилизованному – рассказ военного
Покупать военное снаряжение мобилизованному в ряды ВСУ необязательно. Но есть набор вещей, которые не будут лишними для военнослужащего после попадания в подразделение Вооруженных сил Украины.
Об этом рассказал основатель программы Kontra Application Security Training Дмитрий Козятинский, который сейчас служит в ВСУ в должности боевого медика в медицинской службе "Ульф".
Когда нужно покупать вещи для армии
Дмитрий Козятинский отметил, что покупка снаряжения для мобилизованного не обязательна, потому что в ВСУ военных обеспечивают базовым набором.
"Не нужно заранее покупать снаряжение, лучше дождаться выдачи вещевого имущества и отталкиваться от полученного", — подчеркнул боевой медик.
Первоочередные потребности мобилизованного
Вместе с тем Козятинский подчеркнул, что есть определенный набор, который стоит покупать сразу.
Речь идет о:
- трекинговые носки (4 шт.);
- трусы (4 шт.);
- комплект термобелья;
- коврик для сидения типа "поддупник";
- каремат типа "гармошка";
- активные наушники;
- налобный фонарик;
- спорк (ложковилка);
- полотенце из микрофибры.
Приобретение после попадания в подразделение
Боевой медик, сам прошедший все эти этапы, подчеркнул, что после того, как мобилизованный попадает в свое подразделение, ему могут понадобиться определенные вещи.
Их можно купить и заранее, получив затем "Новой почтой", работающей даже в прифронтовых городах.
Список этих вещей выглядит следующим образом:
- аптечка (если выдали китайскую);
- удобный рюкзак;
- качественный спальник;
- плитоноска с легкими плитами;
- комплект военной формы;
- хорошая лопата.
Напомним, известный военный аналитик Евгений Дикий в интервью Новини.LIVE рассказал о трех шагах, которые помогут улучшить мобилизацию в Украине.
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