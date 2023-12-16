Что стоит купить мобилизованному – рассказ военного

Мобилизованные в Украине. Фото: "Вечерний Киев"

Покупать военное снаряжение мобилизованному в ряды ВСУ необязательно. Но есть набор вещей, которые не будут лишними для военнослужащего после попадания в подразделение Вооруженных сил Украины.

Об этом рассказал основатель программы Kontra Application Security Training Дмитрий Козятинский, который сейчас служит в ВСУ в должности боевого медика в медицинской службе "Ульф".

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Когда нужно покупать вещи для армии

Дмитрий Козятинский отметил, что покупка снаряжения для мобилизованного не обязательна, потому что в ВСУ военных обеспечивают базовым набором.

"Не нужно заранее покупать снаряжение, лучше дождаться выдачи вещевого имущества и отталкиваться от полученного", — подчеркнул боевой медик.

Первоочередные потребности мобилизованного

Вместе с тем Козятинский подчеркнул, что есть определенный набор, который стоит покупать сразу.

Речь идет о:

трекинговые носки (4 шт.);

трусы (4 шт.);

комплект термобелья;

коврик для сидения типа "поддупник";

каремат типа "гармошка";

активные наушники;

налобный фонарик;

спорк (ложковилка);

полотенце из микрофибры.

Приобретение после попадания в подразделение

Боевой медик, сам прошедший все эти этапы, подчеркнул, что после того, как мобилизованный попадает в свое подразделение, ему могут понадобиться определенные вещи.

Их можно купить и заранее, получив затем "Новой почтой", работающей даже в прифронтовых городах.

Список этих вещей выглядит следующим образом:

аптечка (если выдали китайскую);

удобный рюкзак;

качественный спальник;

плитоноска с легкими плитами;

комплект военной формы;

хорошая лопата.

Напомним, известный военный аналитик Евгений Дикий в интервью Новини.LIVE рассказал о трех шагах, которые помогут улучшить мобилизацию в Украине.