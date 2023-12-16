Що варто купити мобілізованому — розповідь військового
Купляти військове спорядження мобілізованому до лав ЗСУ необов’язково. Але є набір речей, які не будуть зайвими для військовослужбовця після потрапляння у підрозділ Збройних сил України.
Про це розповів засновник програми Kontra Application Security Training Дмитро Козятинський, який зараз служить у ЗСУ на посаді бойового медика у медичній службі "Ульф".
Коли треба купувати речі для армії
Дмитро Козятинський зазначив, що купівля спорядження для мобілізованого не є обов’язковою, бо в ЗСУ військових забезпечують базовим набором.
"Не треба завчасно купувати спорядження, краще дочекатись видачі речового майна і відштовхуватись від отриманого", — підкреслив бойовий медик.
Першочергові потреби мобілізованого
Разом з тим, Козятинський наголосив, що є певний набір, який варто купувати відразу.
Йдеться про:
- трекінгові шкарпетки (4 шт.);
- труси (4 шт.);
- комплект термобілизни;
- килимок для сидіння типу "піддупник";
- каремат типу "гармошка";
- активні навушники;
- налобний ліхтарик;
- спорк (ложковилка);
- рушник з мікрофібри.
Придбання після потрапляння у підрозділ
Бойовий медик, який сам пройшов усі ці етапи, наголосив, що після того, як мобілізований потрапляє до свого підрозділу, йому можуть знадобитися певні речі.
Їх можна купити і заздалегідь, отримавши потім "Новою поштою", яка працює навіть у прифронтових містах.
Список цих речей виглядає наступним чином:
- аптечка (якщо видали китайську);
- зручний рюкзак;
- якісний спальник;
- плитоноска з легкими плитами;
- комплект військової форми;
- хороша лопата.
Нагадаємо, відомий військовий аналітик Євген Дикий у інтерв’ю Новини.LIVE розповів про три кроки, які допоможуть покращити мобілізацію в Україні.
Читайте Новини.LIVE!