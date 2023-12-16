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Що варто купити мобілізованому — розповідь військового

16 грудня 2023 06:30
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Що варто купити мобілізованому — розповідь військового
Мобілізовані в Україні. Фото: "Вечірній Київ"
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Купляти військове спорядження мобілізованому до лав ЗСУ необов’язково. Але є набір речей, які не будуть зайвими для військовослужбовця після потрапляння у підрозділ Збройних сил України.

Про це розповів засновник програми Kontra Application Security Training Дмитро Козятинський, який зараз служить у ЗСУ на посаді бойового медика у медичній службі "Ульф".

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Коли треба купувати речі для армії

Дмитро Козятинський зазначив, що купівля спорядження для мобілізованого не є обов’язковою, бо в ЗСУ військових забезпечують базовим набором.

"Не треба завчасно купувати спорядження, краще дочекатись видачі речового майна і відштовхуватись від отриманого", — підкреслив бойовий медик.

Першочергові потреби мобілізованого

Разом з тим, Козятинський наголосив, що є певний набір, який варто купувати відразу.

Йдеться про:

  • трекінгові шкарпетки (4 шт.);
  • труси (4 шт.);
  • комплект термобілизни;
  • килимок для сидіння типу "піддупник";
  • каремат типу "гармошка";
  • активні навушники;
  • налобний ліхтарик;
  • спорк (ложковилка);
  • рушник з мікрофібри.

Придбання після потрапляння у підрозділ

Бойовий медик, який сам пройшов усі ці етапи, наголосив, що після того, як мобілізований потрапляє до свого підрозділу, йому можуть знадобитися певні речі.

Їх можна купити і заздалегідь, отримавши потім "Новою поштою", яка працює навіть у прифронтових містах.

Список цих речей виглядає наступним чином:

  • аптечка (якщо видали китайську);
  • зручний рюкзак;
  • якісний спальник;
  • плитоноска з легкими плитами;
  • комплект військової форми;
  • хороша лопата.

Нагадаємо, відомий військовий аналітик Євген Дикий у інтерв’ю Новини.LIVE розповів про три кроки, які допоможуть покращити мобілізацію в Україні.

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