Чтобы выстоять зимой — Германия передала Украине еще одну систему Patriot

Германия передаст Украине систему Patriot. Фото иллюстративное: Defense Express

Германия развернет дополнительную систему противовоздушной обороны Patriot в Украине. Это связано с возможным увеличением количества российских обстрелов территории Украины в зимний период.

Об этом заявил немецкий посол в Украине Мартин Егер в интервью "Укринформу".

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"Ситуация зимой сейчас может стать очень сложной. Украинская сторона сделала все возможное, чтобы подготовиться к этой ситуации, и мы помогли с подготовкой. Я уже говорил о нашей поддержке противовоздушной обороны. Вдобавок к упомянутым системам IRIS-T зимой здесь будет развернута еще одна система Patriot из Германии", — сказал дипломат.

В настоящее время на местах в Украине находятся уже 4 доставленные из Германии системы IRIS-T, отметил дипломат.

Ранее мы сообщали, что утром 11 ноября оккупанты ударили баллистикой по столице Украины. По информации командования Воздушных сил, ракета "Искандер-М"/С-400 уничтожена системой противовоздушной обороны Patriot.