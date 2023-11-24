Щоб вистояти взимку — Німеччина передала Україні ще одну систему Patriot

Німеччина передасть Україні систему Patriot. Фото ілюстративне: Defense Express

Німеччина розгорне додаткову систему протиповітряної оборони Patriot в Україні. Це пов'язано з імовірним збільшенням кількості російський обстрілів території України у зимовий період.

Про це заявив німецький посол в Україні Мартін Єгер в інтерв’ю "Укрінформу".

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"Ситуація взимку зараз може стати дуже складною. Українська сторона зробила все можливе, щоб підготуватися до цієї ситуації, і ми допомогли з підготовкою. Я вже говорив про нашу підтримку протиповітряної оборони. На додачу до згаданих систем IRIS-T взимку тут буде розгорнута ще одна система Patriot з Німеччини", – сказав дипломат.

Наразі на місцях в Україні перебувають вже 4 доставлені з Німеччини системи IRIS-T, зауважив дипломат.

Раніше ми повідомляли, що зранку 11 листопада окупанти вдарили балістикою по столиці України. За інформацією командування Повітряних сил, ракету "Іскандер-М" /С-400 знищено системою протиповітряної оборони Patriot.