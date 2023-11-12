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Чтобы враг не закрепился на позиции — ГПСУ о поднятии флага над поселком Тополи

12 ноября 2023 11:58
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Чтобы враг не закрепился на позиции — ГПСУ о поднятии флага над поселком Тополи
Украинский военный устанавливает украинский флаг. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил о контроле украинскими военными населенного пункта Тополи, расположенного в так называемой серой зоне. Недавно там был установлен украинский флаг, однако украинские военные не остаются в этом населенном пункте на постоянной основе. 

Об этом Демченко сообщил в эфире телемарафона.

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Демченко заявил, что, хотя противник был оттеснен в этом районе, обстановка остается сложной, учитывая близость населенного пункта к российской границе и линии фронта. 

Он подчеркнул, что украинские защитники постоянно мониторят это направление, чтобы противник не смог укрепиться там. При этом представитель ГПСУ отметил, что установка флага служит напоминанием об украинской принадлежности этой территории и предупреждением оккупантам.

Также Демченко заверил, что украинские военные будут продолжать подобные действия в будущем.

Напомним, что бойцы пограничного отряда "Сталевий кордон" зашли в село Тополи Купянского района, которое находится в серой зоне на границе с Россией. Они подняли флаг Украины над одним из домов населенного пункта.

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