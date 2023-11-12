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Щоб ворог не закріпився на позиції — ДПСУ про підняття прапора над селищем Тополі

12 листопада 2023 11:58
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Щоб ворог не закріпився на позиції — ДПСУ про підняття прапора над селищем Тополі
Український військовий встановлює прапор України. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Представник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив про контроль за українськими військовими населеного пункту Тополі, розташованого в так званій сірій зоні. Нещодавно там було встановлено український прапор, проте українські військові не залишаються у цьому населеному пункті на постійній основі.

Про це Демченко повідомив в ефірі телемарафону.

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Демченко заявив, що, хоча противника відтіснили у цьому районі, ситуація залишається складною, враховуючи близькість населеного пункту до російського кордону та лінії фронту.

Він наголосив, що українські захисники постійно моніторять цей напрямок, щоб противник не зміг закріпитися там. При цьому представник ДПСУ зазначив, що встановлення прапора є нагадуванням про українську приналежність цієї території та попередженням окупантам.

Також Демченко запевнив, що українські військові продовжуватимуть подібні дії у майбутньому.

Нагадаємо, що бійці прикордонного загону "Сталевий кордон" зайшли до села Тополі Куп'янського району, яке розташоване у сірій зоні на кордоні з Росією. Вони підняли прапор України над одним із будинків населеного пункту.

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