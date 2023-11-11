Воины "Сталевого кордону" подняли сине-желтый флаг в селе Тополи на границе с РФ

Украинский военный поднимает государственный флаг. Фото: скриншот

Бойцы пограничного отряда "Сталевий кордон" зашли в село Тополя Купянского района, которое находится в серой зоне на границе с Россией. Они подняли флаг Украины над одним из домов населенного пункта.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

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"Бойцы "Сталевого кордону" подняли украинский флаг в приграничном с РФ населенном пункте Тополи Харьковской области, который находится в серой зоне", — говорится в сообщении .

Ранее мы сообщали, что в результате ночной операции на территории временно оккупированного Крыма воинами поражены малые десантные корабли Черноморского флота РФ. На судах находился экипаж и загружена бронированная техника, в частности, БТР-82.

Напомним, что генерал-полковник командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский показал в сети эффектное видео работы отдельной механизированной бригады. Бойцы 22 ОМБр уничтожили российскую технику.