Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Воины "Сталевого кордону" подняли сине-желтый флаг в селе Тополи на границе с РФ arrow

Воины "Сталевого кордону" подняли сине-желтый флаг в селе Тополи на границе с РФ

11 ноября 2023 19:52
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Воины "Сталевого кордону" подняли сине-желтый флаг в селе Тополи на границе с РФ
Украинский военный поднимает государственный флаг. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Бойцы пограничного отряда "Сталевий кордон" зашли в село Тополя Купянского района, которое находится в серой зоне на границе с Россией. Они подняли флаг Украины над одним из домов населенного пункта.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Читайте также:

Пограничники подняли государственный флаг на границе с РФ

"Бойцы "Сталевого кордону" подняли украинский флаг в приграничном с РФ населенном пункте Тополи Харьковской области, который находится в серой зоне", — говорится в сообщении .

Ранее мы сообщали, что в результате ночной операции на территории временно оккупированного Крыма воинами поражены малые десантные корабли Черноморского флота РФ. На судах находился экипаж и загружена бронированная техника, в частности, БТР-82.

Напомним, что генерал-полковник командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский показал в сети эффектное видео работы отдельной механизированной бригады. Бойцы 22 ОМБр уничтожили российскую технику.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

Херсон наш — как прошел год после деоккупации - 80x80

Херсон наш — как прошел год после деоккупации

06:40Цены на металлолом в ноябре — сколько стоит 1 кг чермета в Украине

10:18 Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды

Новость с фото

04:29Взрывы во Львовской области продолжаются — ПВО добивает "шахеды"

17:24Город полуокружен — в ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

Актуальное по теме