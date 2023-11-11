Воїни "Сталевого кордону" підняли синьо-жовтий прапор у селі Тополі на кордоні з РФ

Український військовий піднімає державний прапор. Фото: скриншот

Бійці прикордонного загону "Сталевий кордон" зайшли у село Тополі Куп'янського району, яке знаходиться у сірій зоні на кордоні з Росією. Вони підняли прапор України над одним з будинків у населеному пункті.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

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"Бійці "Сталевого кордону" підняли український стяг у прикордонному з рф населеному пункті Тополі Харківської області, який знаходиться в сірій зоні", — говориться у повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що внаслідок нічної операції на території тимчасово окупованого Криму воїнами уражено малі десантні кораблі Чорноморського флоту РФ. На суднах перебував екіпаж та завантажена броньована техніка, зокрема БТР-82.

Нагадуємо, що генерал-полковник командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський показав у мережі ефектне відео роботи окремої механізованої бригади. Бійці 22 ОМБр знищили російську техніку.