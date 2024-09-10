Переговоры с Россией — Шойгу придумал новое условие для диалога

Шойгу придумал еще одно условие для начала "мирных переговоров" с Украиной — чего требует
Бывший министр обороны России Сергей Шойгу заговорил о "мирных переговорах" с Украиной. По его словам, это возможно, когда Киев выведет свои войска из Курской области.
Об этом сообщают росСМИ.
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По словам Шойгу, "мирные" переговоры станут возможными после того, как Украина выполнит одно условие страны-террориста — выведет своих военных с территории Курской области.
"До тех пор, пока мы их не выбросим с нашей территории, мы, конечно, никаких переговоров с ними не будем вести", — сказал бывший министр обороны РФ.
Отметим, что несколько дней назад российский диктатор Владимир Путин сказал, что он якобы никогда "не отказывался" от диалога с Украиной.
"Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров, но нужно разобраться с проникшими на территорию страны бандитами", — сказал он.
Кроме того, известно, что Кремль принялся активно налаживать связи с рядом стран, чтобы убедить их приобщиться как посредников к переговорам с Украиной. Там хотят, чтобы перемирие произошло на российских условиях.
По данным аналитиков ISW, для этого Кремль устроил турне по странам, с которыми имеет дружеские партнерские отношения, в течение года.
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