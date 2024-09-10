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Шойгу вигадав ще одну умову для початку "мирних переговорів" з Україною — чого вимагає

10 вересня 2024 12:00
Катерина Османська - Редактор
Переговори з Росією — Шойгу вигадав нову умову для діалогу
Секретар Ради безпеки РФ Сергій Шойгу. Фото: REUTERS
Катерина Османська - Редактор

Колишній міністр оборони Росії Сергій Шойгу заговорив про "мирні переговори" з Україною. За його словами, це можливо, коли Київ виведе свої війська з Курської області.

Про це повідомляють росЗМІ.  

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За словами Шойгу, "мирні" переговори стануть можливими після того, як Україна виконає одну умову країни-терориста — виведе своїх військових з території Курської області. 

"До тих пір, поки ми їх не викинемо з нашої території, ми, звичайно, жодних переговорів з ними не вестимемо", — сказав колишній міністр оборони РФ. 

Зазначимо, кілька днів тому російський диктатор Володимир Путін сказав, що він нібито ніколи "не відмовлявся" від діалогу з Україною

"Росія ніколи не відмовлялася від мирних переговорів, але треба розібратися з бандитами, які проникли на територію країни", — сказав він.

Крім того, відомо, що Кремль взявся активно налагоджувати зв'язки з низкою країн, щоб переконати їх долучитися, як посередників, до переговорів з Україною. Там хочуть, щоб перемир'я відбулося на російських умовах. 

За даними аналітиків ISW, для цього Кремль влаштував "турне" по країнах, з якими має дружні партнерські стосунки, упродовж року. 

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