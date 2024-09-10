Переговори з Росією — Шойгу вигадав нову умову для діалогу

Шойгу вигадав ще одну умову для початку "мирних переговорів" з Україною — чого вимагає
Колишній міністр оборони Росії Сергій Шойгу заговорив про "мирні переговори" з Україною. За його словами, це можливо, коли Київ виведе свої війська з Курської області.
Про це повідомляють росЗМІ.
Нові заяви Росії про переговори
За словами Шойгу, "мирні" переговори стануть можливими після того, як Україна виконає одну умову країни-терориста — виведе своїх військових з території Курської області.
"До тих пір, поки ми їх не викинемо з нашої території, ми, звичайно, жодних переговорів з ними не вестимемо", — сказав колишній міністр оборони РФ.
Зазначимо, кілька днів тому російський диктатор Володимир Путін сказав, що він нібито ніколи "не відмовлявся" від діалогу з Україною.
"Росія ніколи не відмовлялася від мирних переговорів, але треба розібратися з бандитами, які проникли на територію країни", — сказав він.
Крім того, відомо, що Кремль взявся активно налагоджувати зв'язки з низкою країн, щоб переконати їх долучитися, як посередників, до переговорів з Україною. Там хочуть, щоб перемир'я відбулося на російських умовах.
За даними аналітиків ISW, для цього Кремль влаштував "турне" по країнах, з якими має дружні партнерські стосунки, упродовж року.
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