Переговори з Росією — Шойгу вигадав нову умову для діалогу

Секретар Ради безпеки РФ Сергій Шойгу. Фото: REUTERS

Колишній міністр оборони Росії Сергій Шойгу заговорив про "мирні переговори" з Україною. За його словами, це можливо, коли Київ виведе свої війська з Курської області.

Про це повідомляють росЗМІ.

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За словами Шойгу, "мирні" переговори стануть можливими після того, як Україна виконає одну умову країни-терориста — виведе своїх військових з території Курської області.

"До тих пір, поки ми їх не викинемо з нашої території, ми, звичайно, жодних переговорів з ними не вестимемо", — сказав колишній міністр оборони РФ.

Зазначимо, кілька днів тому російський диктатор Володимир Путін сказав, що він нібито ніколи "не відмовлявся" від діалогу з Україною.

"Росія ніколи не відмовлялася від мирних переговорів, але треба розібратися з бандитами, які проникли на територію країни", — сказав він.

Крім того, відомо, що Кремль взявся активно налагоджувати зв'язки з низкою країн, щоб переконати їх долучитися, як посередників, до переговорів з Україною. Там хочуть, щоб перемир'я відбулося на російських умовах.

За даними аналітиків ISW, для цього Кремль влаштував "турне" по країнах, з якими має дружні партнерські стосунки, упродовж року.