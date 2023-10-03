Шольц призывает Путина завершить войну на украинских условиях
Официальный Берлин призывает президента России Владимира Путина завершить войну на условиях Украины. Там считают, что Путин должен понять, что нельзя делить карту мира на "ваше" и "наше".
Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в ходе "диалога с гражданами" в Гамбурге. Сообщает Укринформ.
Окончание войны на условиях Украины
По убеждению Олафа Шольца, Путин должен понять, что продолжать войну ради своих имперских амбиций нельзя. И мир должен давить на него еще сильнее, чтобы он это осознал быстрее.
"Я сделаю все для того, чтобы мы значительно усилили давление, и российский президент в конце концов понял, что он не может просто сказать: "я буду продолжать, пока не достигну своей цели, несмотря на то, сколько это обойдется жизням, в том числе, собственных солдат", — заявил канцлер Германии.
Шольц считает, что Украина должна сохранить свою цельность и независимость.
Напомним, главный оборонный комитет Бундестага под управлением Мари-Агнесс Штрак-Циммерман настоятельно рекомендовал немецкому правительству немедленно поставить Украине ракеты дальнего действия Taurus. Штрак-Циммерман утверждает, что у Украины есть право нападать на объекты Российской Федерации.