Шольц призывает Путина завершить войну на украинских условиях

Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото: REUTERS

Официальный Берлин призывает президента России Владимира Путина завершить войну на условиях Украины. Там считают, что Путин должен понять, что нельзя делить карту мира на "ваше" и "наше".

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в ходе "диалога с гражданами" в Гамбурге. Сообщает Укринформ.

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По убеждению Олафа Шольца, Путин должен понять, что продолжать войну ради своих имперских амбиций нельзя. И мир должен давить на него еще сильнее, чтобы он это осознал быстрее.

"Я сделаю все для того, чтобы мы значительно усилили давление, и российский президент в конце концов понял, что он не может просто сказать: "я буду продолжать, пока не достигну своей цели, несмотря на то, сколько это обойдется жизням, в том числе, собственных солдат", — заявил канцлер Германии.

Шольц считает, что Украина должна сохранить свою цельность и независимость.

Напомним, главный оборонный комитет Бундестага под управлением Мари-Агнесс Штрак-Циммерман настоятельно рекомендовал немецкому правительству немедленно поставить Украине ракеты дальнего действия Taurus. Штрак-Циммерман утверждает, что у Украины есть право нападать на объекты Российской Федерации.