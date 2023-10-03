Шольц закликає Путіна завершити війну на українських умовах

Канцлер Німеччини Олаф Шольц. Фото: REUTERS

Офіційний Берлін закликає президента Росії Володимира Путіна завершити війну на умовах України. Там вважають, що Путін має зрозуміти, що не можна ділити карту світу на "ваше" і "наше".

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц під час "діалогу з громадянами" в Гамбурзі. Повідомляє Укрінформ.

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На переконання Олафа Шольца, Путін має усвідомити, що продовжувати війну заради своїх імперських амбіцій не можна. І світ має на нього тиснути ще сильніше, аби він це усвідомив швидше.

"Я зроблю все для того, щоби ми значно посилили тиск, і російський президент зрештою зрозумів, що він не може просто сказати: "я буду продовжувати поки не досягну своєї цілі, незважаючи на те, скільки це коштуватиме життів, у тому числі, власних солдатів", — заявив канцлер Німеччини.

Шольц вважає, що Україна має зберегти свою цілісність і незалежність.

Нагадаємо, головний оборонний комітет Бундестагу під керуванням Марі-Агнес Штрак-Циммерман наполегливо рекомендував німецькому уряду негайно поставити Україні ракети дальньої дії Taurus. Штрак-Циммерман стверджує, що Україна має право нападати на об'єкти Російської Федерації.