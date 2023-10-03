Шольц закликає Путіна завершити війну на українських умовах
Офіційний Берлін закликає президента Росії Володимира Путіна завершити війну на умовах України. Там вважають, що Путін має зрозуміти, що не можна ділити карту світу на "ваше" і "наше".
Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц під час "діалогу з громадянами" в Гамбурзі. Повідомляє Укрінформ.
Закінчення війни на умовах України
На переконання Олафа Шольца, Путін має усвідомити, що продовжувати війну заради своїх імперських амбіцій не можна. І світ має на нього тиснути ще сильніше, аби він це усвідомив швидше.
"Я зроблю все для того, щоби ми значно посилили тиск, і російський президент зрештою зрозумів, що він не може просто сказати: "я буду продовжувати поки не досягну своєї цілі, незважаючи на те, скільки це коштуватиме життів, у тому числі, власних солдатів", — заявив канцлер Німеччини.
Шольц вважає, що Україна має зберегти свою цілісність і незалежність.
Нагадаємо, головний оборонний комітет Бундестагу під керуванням Марі-Агнес Штрак-Циммерман наполегливо рекомендував німецькому уряду негайно поставити Україні ракети дальньої дії Taurus. Штрак-Циммерман стверджує, що Україна має право нападати на об'єкти Російської Федерації.