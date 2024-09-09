Пограничники останавливают российские штурмы на Купянском направлении — видео

Штурмы оккупантов на Купянском направлении — пограничники показали, как останавливают противника
Украинские бойцы эффектно уничтожают российских оккупантов и их технику на всех направлениях фронта. Однако противник до сих пор пытается осуществлять "мясные" штурмы.
Пограничники показали, как останавливают российские штурмы на Купянском направлении.
Вражеские штурмы на Купянском направлении
Пограничники рассказали, чтобы добраться до переднего края, оккупанты проходят пешком более 11 километров и вступают в бой уже истощенными.
По их словам, частота пехотных групп противника достаточно большая.
Во время одного из боестолкновений в плен сдался бывший заключенный оккупант подразделения "Шторм-V", который надеялся получить ранения и попасть домой.
В видео можно увидеть отражение штурмов и взятие в плен россиян.
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