Пограничники останавливают российские штурмы на Купянском направлении — видео

Уничтожение живой силы оккупантов на Купянском направлении. Фото: скриншот с видео

Украинские бойцы эффектно уничтожают российских оккупантов и их технику на всех направлениях фронта. Однако противник до сих пор пытается осуществлять "мясные" штурмы.

Пограничники показали, как останавливают российские штурмы на Купянском направлении.

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Пограничники рассказали, чтобы добраться до переднего края, оккупанты проходят пешком более 11 километров и вступают в бой уже истощенными.

По их словам, частота пехотных групп противника достаточно большая.

Во время одного из боестолкновений в плен сдался бывший заключенный оккупант подразделения "Шторм-V", который надеялся получить ранения и попасть домой.

В видео можно увидеть отражение штурмов и взятие в плен россиян.