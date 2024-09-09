Прикордонники зупиняють російські штурми на Куп'янському напрямку — відео

Знищення живої сили окупантів на Куп'янському напрямку. Фото: скриншот з відео

Українські бійці ефектно знищують російських окупантів та їх техніку на всіх напрямках фронту. Однак противник досі намагається здійснювати "м'ясні" штурми.

Прикордонники показали, як зупиняють російські штурми на Куп'янському напрямку.

Читайте також:

Ворожі штурми на Куп'янському напрямку

Прикордонники розповіли, щоб дістатися до переднього краю, окупанти проходять пішки понад 11 кілометрів і вступають у бій вже виснаженими.

За їхніми словами, частота піхотних груп противника досить велика.

Під час одного з боєзіткнень у полон здався колишній ув'язнений окупант підрозділу "Шторм-V", який сподівався отримати поранення та потрапити додому.

У відео можна побачити відбиття штурмів та взяття в полон росіян.