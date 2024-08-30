Бойцы бригады Рыцарей Зимнего похода взяли в плен трех оккупантов

Российские военные сдаются украинским защитникам. Фото: скриншот

В Торецком направлении российские захватчики не прекращают наступательных действий, пытаясь прорвать оборону Вооруженных сил Украины. Впрочем, защитники нашего государства дают врагу достойный отпор, нанося ему тяжелые потери в технике и живой силе.

Видео уничтожения вражеской штурмовой группы опубликовали бойцы 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего похода в пятницу, 30 августа.

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"Воины специального батальона "Шквал" и 5-го стрелкового батальона во время зачистки населенного пункта взяли в плен трех штурмовиков. Остальные были уничтожены в бою", — говорится в сообщении.

Военные отметили, что также сложной задачей была эвакуация захваченных в плен военных РФ. Российские захватчики непрерывно наносили удары по населенному пункту с артиллерии, хотя знали о присутствии своих бойцов в нем.

"Оказав пленным к медицинской помощи, наши воины дождались сумерек и вытащили оккупантов из-под ударов их же "побратимов"", — рассказали военные.

Также бойцы подчеркнули, что эти пленные станут частью обменного фонда и помогут вернуть домой украинских пленных.