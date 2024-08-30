Бійці бригади Лицарів Зимового походу взяли у полон трьох окупантів

Сили оборони показали захоплення у полон окупантів на Торецькому напрямку
На Торецькому напрямку російські загарбники не припиняють наступальних дій, намагаючись прорвати оборону Збройних сил України. Втім, захисники нашої держави дають ворогу гідну відсіч, завдаючи йому тяжки втрат у техніці та живій силі.
Відео знищення ворожої штурмової групи оприлюднили бійці 28 окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового походу у п'ятницю, 30 серпня.
Знищення ворожої штурмової групи під Торецьком
"Воїни спеціального батальйону "Шквал" та 5-го стрілецького батальйону під час зачистки населеного пункту взяли у полон трьох штурмовиків. Решта була знищена в бою", — говориться у повідомленні.
Військові зазначили, що також складним завданням була евакуація захоплених у полон військових РФ. Російські загарбники безперервно завдавали ударів по населеному пункту з артилерії, хоча знали про присутність своїх бійців у ньому.
"Надавши полоненим домедичну допомогу, наші воїни дочекалися сутінок та витягнули окупантів з-під ударів їхніх ж "побратимів"", — розповіли військові.
Також бійці наголосили, що ці полонені стануть частиною обмінного фонду і допоможуть повернути додому українських полонених.
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