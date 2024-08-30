Бійці бригади Лицарів Зимового походу взяли у полон трьох окупантів

Російські військові здаються українським захисникам. Фото: скриншот

На Торецькому напрямку російські загарбники не припиняють наступальних дій, намагаючись прорвати оборону Збройних сил України. Втім, захисники нашої держави дають ворогу гідну відсіч, завдаючи йому тяжки втрат у техніці та живій силі.

Відео знищення ворожої штурмової групи оприлюднили бійці 28 окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового походу у п'ятницю, 30 серпня.

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"Воїни спеціального батальйону "Шквал" та 5-го стрілецького батальйону під час зачистки населеного пункту взяли у полон трьох штурмовиків. Решта була знищена в бою", — говориться у повідомленні.

Військові зазначили, що також складним завданням була евакуація захоплених у полон військових РФ. Російські загарбники безперервно завдавали ударів по населеному пункту з артилерії, хоча знали про присутність своїх бійців у ньому.

"Надавши полоненим домедичну допомогу, наші воїни дочекалися сутінок та витягнули окупантів з-під ударів їхніх ж "побратимів"", — розповіли військові.

Також бійці наголосили, що ці полонені стануть частиною обмінного фонду і допоможуть повернути додому українських полонених.