Александр Сырский показал церемонию награждения морпехов 36 ОБрМП

Сырский награждает морпехов. Фото: 36 ОБрМП/Facebook

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский посетил морпехов 36-й отдельной бригады морской пехоты им. контрадмирала Михаила Билинского. Главком лично вручил бойцам награды и поблагодарил за борьбу с агрессором.

Об этом Сырский сообщил в Telegram во вторник, 20 августа.

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Главком Сырский лично вручил награды воинам 36 ОБрМП за надежное удержание обороны, чтобы поблагодарить за самоотверженность в ежедневной борьбе с агрессором.

"Благодарен каждому нашему защитнику и защитнице за храбрость, стойкость, жертвенность во имя украинского народа и за ежедневную неутомимую борьбу с агрессором", — говорится в сообщении.

Морпехи 36-й отдельной бригады морской пехоты им. контрадмирала Михаила Билинского. Фото: 36 ОБрМП/Facebook

Главком Сырский награждает морпехов. Фото: 36 ОБрМП/Facebook