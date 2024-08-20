Александр Сырский показал церемонию награждения морпехов 36 ОБрМП

Сырский наградил морпехов 36-й бригады
20 августа 2024 15:23
Сырский награждает морпехов. Фото: 36 ОБрМП/Facebook
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский посетил морпехов 36-й отдельной бригады морской пехоты им. контрадмирала Михаила Билинского. Главком лично вручил бойцам награды и поблагодарил за борьбу с агрессором.
Об этом Сырский сообщил в Telegram во вторник, 20 августа.
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Главком Сырский лично вручил награды воинам 36 ОБрМП за надежное удержание обороны, чтобы поблагодарить за самоотверженность в ежедневной борьбе с агрессором.
"Благодарен каждому нашему защитнику и защитнице за храбрость, стойкость, жертвенность во имя украинского народа и за ежедневную неутомимую борьбу с агрессором", — говорится в сообщении.
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