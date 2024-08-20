Олександр Сирський показав церемонію нагородження морпіхів 36 ОБрМП

Сирський нагороджує морпіхів. Фото: 36 ОБрМП/Facebook

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський відвідав морпіхів 36-ї окремої бригади морської піхоти ім. контрадмірала Михайла Білинського. Головком особисто вручив бійцям нагороди та подякував за боротьбу з агресором.

Про це Сирський повідомив у Telegram у вівторок, 20 серпня.

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Головком Сирський особисто вручив відзнаки воїнам 36-ї ОБрМП за надійне тримання оборони, щоб подякувати за самовідданість у щоденній боротьбі з агресором.

"Вдячний кожному нашому захиснику і захисниці за хоробрість, стійкість, жертовність в ім’я українського народу та за щоденну невтомну боротьбу з агресором", — йдеться в повідомленні.

Морпіхи 36-ї окремої бригади морської піхоти ім. контрадмірала Михайла Білинського. Фото: 36 ОБрМП/Facebook

Головком Сирський нагороджує морпіхів. Фото: 36 ОБрМП/Facebook