Олександр Сирський показав церемонію нагородження морпіхів 36 ОБрМП

Сирський нагородив морпіхів 36-ї бригади
20 серпня 2024 15:23
Сирський нагороджує морпіхів. Фото: 36 ОБрМП/Facebook
Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський відвідав морпіхів 36-ї окремої бригади морської піхоти ім. контрадмірала Михайла Білинського. Головком особисто вручив бійцям нагороди та подякував за боротьбу з агресором.
Про це Сирський повідомив у Telegram у вівторок, 20 серпня.
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Головком Сирський особисто вручив відзнаки воїнам 36-ї ОБрМП за надійне тримання оборони, щоб подякувати за самовідданість у щоденній боротьбі з агресором.
"Вдячний кожному нашому захиснику і захисниці за хоробрість, стійкість, жертовність в ім’я українського народу та за щоденну невтомну боротьбу з агресором", — йдеться в повідомленні.
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