Курська область — ЗСУ можуть утворити котел на річці Сейм

Один зі зруйнованих мостів на річці Сейм. Фото: росЗМІ

Українські військові дуже близькі до стратегічного успіху на річці Сейм у Глушківському районі Курської області. Збройні сили України можуть утворити там "котел" та взяти в оточення до 3000 російських солдатів.

Таку думку висловив аналітик BILD Юліан Репке.

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Аналітик розповів, що з 16 серпня українські війська почали підривати мости через річку Сейм на півночі Глушківського району Курської області. За його словами, це може відрізати угруповання ЗС РФ, оскільки район із заходу і півдня оточений територією України. Напередодні ЗСУ вже зайняли там села Снагість і Апанасівка. До річки Сейм і закриття котла їм залишилося 5 кілометрів.

Натомість у відповідь Росія організовує понтонні переправи і повітряний міст, а також обороняє прохід, що залишився на сході.

За українськими даними, всередині "котла" залишаються від 2 000 до 3 000 російських солдатів. Українські сили вже перетнули кордон і взяли під контроль невелику ділянку російської території площею 15 квадратних кілометрів до річки Сейм, включно з хутором Отруба.

"У росіян зараз простий вибір: або битися і обороняти цю територію, або відступити. Мабуть, обидва варіанти для них фатальні. Але потрібно прямо сказати, що ця битва не має вирішального характеру. Тому що ми не знаємо, як багато сил залишилося в України", — заявив аналітик.