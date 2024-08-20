Курская область — ВСУ могут создать котел на реке Сейм

Один из разрушенных мостов на реке Сейм. Фото: росСМИ

Украинские военные очень близки к стратегическому успеху на реке Сейм в Глушковском районе Курской области. Вооруженные силы Украины могут образовать там котел и взять в окружение до 3000 российских солдат.

Такое мнение высказал аналитик BILD Юлиан Рэпке.

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Аналитик рассказал, что с 16 августа украинские войска начали взрывать мосты через реку Сейм на севере Глушковского района Курской области. По его словам, это может отрезать группировку ВС РФ, поскольку район с запада и юга оцеплен территорией Украины. Накануне ВСУ уже заняли там села Снагость и Апанасовка. До реки Сейм и закрытия котла им осталось 5 км.

В ответ Россия организует понтонные переправы и воздушный мост, а также обороняет оставшийся на востоке проход.

По украинским данным внутри "котла" остаются от 2 000 до 3 000 российских солдат. Украинские силы уже пересекли границу и взяли под контроль небольшой участок российской территории площадью 15 квадратных километров до реки Сейм, включая хутор Отруба.

"У россиян сейчас простой выбор: либо драться и оборонять эту территорию, либо отступить. Видимо, оба варианта для них роковые. Но нужно прямо сказать, что эта битва не носит решающего характера. Потому что мы не знаем, как много сил осталось у Украины", — заявил аналитик.