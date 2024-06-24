Сырский объявил реформы в ВСУ — что планируется

Главком ВСУ Александр Сырский. Фото: Telegram Александра Сырского

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел рабочее совещание по поводу реализации универсальной системы для каждого подразделения ВСУ ради приоритета в сохранении жизни военнослужащих. Ключевые темы — подготовка, медицинская составляющая и техобеспечение.

Об этом он написал в Telegram.

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По словам главкома, первое, что будет реформировано, — военная подготовка новобранцев.

"Убежден, что обучение военнослужащих нужно постоянно совершенствовать, чтобы их подготовка отвечала актуальным вызовам боевой обстановки", — сказал он.



Также на совещании обсудили технологическую составляющую и максимальное обеспечение бойцов разными дронами.

"Для ускорения этой работы мы сформировали новый род войск — Силы беспилотных систем. Воевать должны технологии, сохраняя жизнь наших военных", — говорит Сырский.

Последний и самый главный пункт — медпомощь на поле боя.



"Еще один чрезвычайно важный аспект — оказание медицинской помощи раненым непосредственно на поле боя, а также своевременная и максимально безопасная эвакуация, в частности, и с использованием наземных роботизированных платформ. Конечно, важно обеспечивать каждого бойца качественными индивидуальными медицинскими аптечками", — сказал Сырский.

Скриншот сообщения Сырского

Напомним, ранее Александр Сырский поздравил с годовщиной образования бойцов Центра спецопераций СБУ "Альфа".

Также недавно он провел телефонный разговор с главнокомандующим армии США Чарльзом Брауном, где поделился своим видением ситуации на поле боя после поездки на фронт.