Сырский объявил реформы в ВСУ — что планируется

Сырский провел совещание по реформам в ВСУ — что обсуждали
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел рабочее совещание по поводу реализации универсальной системы для каждого подразделения ВСУ ради приоритета в сохранении жизни военнослужащих. Ключевые темы — подготовка, медицинская составляющая и техобеспечение.
Об этом он написал в Telegram.
Сырский провел совещание по реформам в ВСУ
По словам главкома, первое, что будет реформировано, — военная подготовка новобранцев.
"Убежден, что обучение военнослужащих нужно постоянно совершенствовать, чтобы их подготовка отвечала актуальным вызовам боевой обстановки", — сказал он.
Также на совещании обсудили технологическую составляющую и максимальное обеспечение бойцов разными дронами.
"Для ускорения этой работы мы сформировали новый род войск — Силы беспилотных систем. Воевать должны технологии, сохраняя жизнь наших военных", — говорит Сырский.
Последний и самый главный пункт — медпомощь на поле боя.
"Еще один чрезвычайно важный аспект — оказание медицинской помощи раненым непосредственно на поле боя, а также своевременная и максимально безопасная эвакуация, в частности, и с использованием наземных роботизированных платформ. Конечно, важно обеспечивать каждого бойца качественными индивидуальными медицинскими аптечками", — сказал Сырский.
Напомним, ранее Александр Сырский поздравил с годовщиной образования бойцов Центра спецопераций СБУ "Альфа".
Также недавно он провел телефонный разговор с главнокомандующим армии США Чарльзом Брауном, где поделился своим видением ситуации на поле боя после поездки на фронт.
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