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Сырский провел совещание по реформам в ВСУ — что обсуждали

24 июня 2024 14:16
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Сырский объявил реформы в ВСУ — что планируется
Главком ВСУ Александр Сырский. Фото: Telegram Александра Сырского
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел рабочее совещание по поводу реализации универсальной системы для каждого подразделения ВСУ ради приоритета в сохранении жизни военнослужащих. Ключевые темы — подготовка, медицинская составляющая и техобеспечение.

Об этом он написал в Telegram.

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Сырский провел совещание по реформам в ВСУ

По словам главкома, первое, что будет реформировано, — военная подготовка новобранцев.

"Убежден, что обучение военнослужащих нужно постоянно совершенствовать, чтобы их подготовка отвечала актуальным вызовам боевой обстановки", — сказал он.

Также на совещании обсудили технологическую составляющую и максимальное обеспечение бойцов разными дронами.

"Для ускорения этой работы мы сформировали новый род войск — Силы беспилотных систем. Воевать должны технологии, сохраняя жизнь наших военных", — говорит Сырский.

Последний и самый главный пункт — медпомощь на поле боя.

"Еще один чрезвычайно важный аспект — оказание медицинской помощи раненым непосредственно на поле боя, а также своевременная и максимально безопасная эвакуация, в частности, и с использованием наземных роботизированных платформ. Конечно, важно обеспечивать каждого бойца качественными индивидуальными медицинскими аптечками", — сказал Сырский.

сырское совещание
Скриншот сообщения Сырского

Напомним, ранее Александр Сырский поздравил с годовщиной образования бойцов Центра спецопераций СБУ "Альфа".

Также недавно он провел телефонный разговор с главнокомандующим армии США Чарльзом Брауном, где поделился своим видением ситуации на поле боя после поездки на фронт.

ВСУ
Украина
армия
реформы
медицина
мобилизация
Александр Сырский

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