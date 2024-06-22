Сирський обговорив з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США підготовку військових

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: t.me/osirskiy

Головнокомандувач Збройними силами України Олександр Сирський провів телефонну розмову із Головою Об’єднаного комітету начальників штабів Сполучених Штатів Америки генералом Чарльзом Куінтоном Брауном. Він поділився своїм баченням обстановки на полі бою після поїздки на фронт.

Про це Олександр Сирський повідомив у Facebook у суботу, 22 червня.

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Сторони обговорили аспекти матеріально-технічної допомоги Україні та питання підвищення якості підготовки ЗСУ.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та голова Об’єднаного комітету начальників штабів США Чарльз Браун. Фото: facebook.com/CinCAFofUkraine

"Подякував за військову допомогу від США, що продовжує надходити. Українські підрозділи вже відчули реальне посилення своєї спроможності давати відсіч ворогу", — додав Сирський.

Допис Сирського. Фото: скриншот

Нагадаємо, Сирський відвідав центр підготовки мобілізованих, де поспілкувався з інструкторами та курсантами. Він наголосив на певній системі для збереження життя військових.

Також Сирський розповів, що на сході України російська армія проводить активні наступальні дії різної інтенсивності, намагаючись прорвати оборону наших військ. Незначна активність була зафіксована у Харківській та Донецькій областях.