Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Сырский обсудил с главой Объединенного комитета начальников штабов США помощь Украине arrow

Сырский обсудил с главой Объединенного комитета начальников штабов США помощь Украине

22 июня 2024 19:32
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Сырский обсудил с главой Объединенного комитета начальников штабов США подготовку военных
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: t.me/osirskiy
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский провел телефонный разговор с Главой Объединенного комитета начальников штабов Соединенных Штатов Америки генералом Чарльзом Куинтоном Брауном. Он поделился своим видением обстановки на поле боя после поездки на фронт.

Об этом Александр Сырский сообщил в Facebook в субботу, 22 июня.

Читайте также:

Разговор Сырского с главой Объединенного комитета начальников штабов США

Стороны обсудили аспекты материально-технической помощи Украине и вопросы повышения качества подготовки ВСУ.

null
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и глава Объединенного комитета начальников штабов США Чарльз Браун. Фото: facebook.com/CinCAFofUkraine

"Поблагодарил за военную помощь от США, которая продолжает поступать. Украинские подразделения уже почувствовали реальное усиление своей способности давать отпор врагу", — добавил Сырский.

null
Пост Сырского. Фото: скриншот

Напомним, Сырский посетил центр подготовки мобилизованных, где пообщался с инструкторами и курсантами. Он отметил определенную систему для сохранения жизни военных.

Также Сырский рассказал, что на востоке Украины российская армия проводит активные наступательные действия разной интенсивности, пытаясь прорвать оборону наших войск. Незначительная активность была отмечена в Харьковской и Донецкой областях.

США
война
ВСУ
украинцы
Украина
Александр Сырский

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

9 июня 2024

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

17 июня 2024

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту