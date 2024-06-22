Сырский обсудил с главой Объединенного комитета начальников штабов США подготовку военных

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: t.me/osirskiy

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский провел телефонный разговор с Главой Объединенного комитета начальников штабов Соединенных Штатов Америки генералом Чарльзом Куинтоном Брауном. Он поделился своим видением обстановки на поле боя после поездки на фронт.

Об этом Александр Сырский сообщил в Facebook в субботу, 22 июня.

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Стороны обсудили аспекты материально-технической помощи Украине и вопросы повышения качества подготовки ВСУ.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и глава Объединенного комитета начальников штабов США Чарльз Браун. Фото: facebook.com/CinCAFofUkraine

"Поблагодарил за военную помощь от США, которая продолжает поступать. Украинские подразделения уже почувствовали реальное усиление своей способности давать отпор врагу", — добавил Сырский.

Пост Сырского. Фото: скриншот

Напомним, Сырский посетил центр подготовки мобилизованных, где пообщался с инструкторами и курсантами. Он отметил определенную систему для сохранения жизни военных.

Также Сырский рассказал, что на востоке Украины российская армия проводит активные наступательные действия разной интенсивности, пытаясь прорвать оборону наших войск. Незначительная активность была отмечена в Харьковской и Донецкой областях.