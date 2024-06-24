Сирський оголосив реформи в ЗСУ — що планується

Головком ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Telegram Олександра Сирського

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів робочу нараду з приводу реалізації універсальної системи для кожного підрозділу ЗСУ, заради пріоритету у збереженні життя військовослужбовців. Ключові теми — підготовка, медична складова та техзабезпечення.

Про це він написав у Telegram.

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За словами головкома, перше, що буде реформовано — військова підготовка новобранців.

"Переконаний, що навчання військовослужбовців потрібно постійно удосконалювати, аби їх підготовка відповідала актуальним викликам бойової обстановки", — сказав він.



Також на нараді обговорили технологічну складову та максимальне забезпечення бійців різноманітними дронами.

"Для прискорення цієї роботи ми сформували новий рід військ — Сили безпілотних систем. Воювати повинні технології, зберігаючи життя наших військових", — каже Сирський.

Останній і найголовніший пункт — меддопомога на полі бою.



"Ще один надзвичайно важливий аспект – надання медичної допомоги пораненим безпосередньо на полі бою, а також вчасна і максимально безпечна евакуація, зокрема, і з використанням наземних роботизованих платформ. Звісно, надважливо забезпечувати кожного бійця якісними індивідуальними медичними аптечками", — сказав Сирський.

Скриншот допису Сирського

Нагадаємо, раніше Олександр Сирський привітав з роковинами утворення бійців Центру спецоперацій СБУ "Альфа".

Також не так давно він провів телефонну розмову з головнокомандувачем армії США Чарльзом Брауном, де поділився своїм баченням ситуації на полі бою після поїздки на фронт.