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Сирський провів нараду з питань реформ у ЗСУ — що обговорювали

24 червня 2024 14:16
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Сирський оголосив реформи в ЗСУ — що планується
Головком ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Telegram Олександра Сирського
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів робочу нараду з приводу реалізації універсальної системи для кожного підрозділу ЗСУ, заради пріоритету у збереженні життя військовослужбовців. Ключові теми — підготовка, медична складова та техзабезпечення.

Про це він написав у Telegram

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За словами головкома, перше, що буде реформовано — військова підготовка новобранців.

"Переконаний, що навчання військовослужбовців потрібно постійно удосконалювати, аби їх підготовка відповідала актуальним викликам бойової обстановки", — сказав він. 
 
Також на нараді обговорили технологічну складову та максимальне забезпечення бійців різноманітними дронами.

"Для прискорення цієї роботи ми сформували новий рід військ — Сили безпілотних систем. Воювати повинні технології, зберігаючи життя наших військових", — каже Сирський.

Останній і найголовніший пункт — меддопомога на полі бою.
 
"Ще один надзвичайно важливий аспект – надання медичної допомоги пораненим безпосередньо на полі бою, а також вчасна і максимально безпечна евакуація, зокрема, і з використанням наземних роботизованих платформ. Звісно, надважливо забезпечувати кожного бійця якісними індивідуальними медичними аптечками", — сказав Сирський.

сирський нарада
Скриншот допису Сирського

Нагадаємо, раніше Олександр Сирський привітав з роковинами утворення бійців Центру спецоперацій СБУ "Альфа".

Також не так давно він провів телефонну розмову з головнокомандувачем армії США Чарльзом Брауном, де поділився своїм баченням ситуації на полі бою після поїздки на фронт.

ЗСУ
Україна
армія
реформи
медицина
мобілізація
Олександр Сирський

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