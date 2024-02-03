Сырский рассказал о ходе боев на Купянском направлении

Генерал-полковник Сырский и военные. Фото: Telegram/Сырский

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский совершил рабочую поездку в воинские части, которые держат позиции на Купянском направлении. Он подчеркнул, что на всех участках фронта идут ожесточенные бои, поскольку россияне не прекращают штурмовые действия.

Об этом Сырский сообщил на своей странице в Telegram сегодня, 3 февраля.

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Сырский совершил поездку в воинские части

Сырский во время поездки в воинские части. Фото: Telegram/Сырский

Сырский сообщил, что посетил воинские части и подразделения, которые отражают атаки россиян на Купянском направлении.

Генерал отметил, что оперативная обстановка пока остается сложной. На всех участках фронта проходят упорные бои. Российские захватчики продолжают производить интенсивные штурмовые действия. Они также имеют достаточно резервов.

"Заслушал доклады командиров непосредственно на пунктах управления. Провел оперативные совещания. Были рассмотрены вероятные сценарии действий противника с учетом результатов ведения разведки", — сообщил Сырский.

Генерал-полковник Сырский в окружении военных. Фото: Telegram/Сырский

Генерал также отдал все необходимые указания, связанные с решением проблемных вопросов, что позволит усилить устойчивость обороны украинских войск. Также было произведено перераспределение сил и средств.

Сырский отметил, что главными приоритетами остаются эффективное ведение разведки, слаженное применение всех средств огневого поражения и защита украинских подразделений средствами радиоэлектронной борьбы. В приоритете остается сохранение жизни украинских военных.

Ранее мы сообщали, что Сырский посетил бригады Бахмутского направления Донецкой области. Он назвал обстановку на этих участках фронта крайне напряженной.

Напомним, Сырский заявил, что российские захватчики пытаются отразить утраченные позиции на юге Херсонской и Запорожской областей. Пока украинские военные проводят там контратаки.