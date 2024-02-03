Сирський розповів про перебіг боїв на Куп'янському напрямку

Генерал-полковник Сирський і військові. Фото: Telegram/Сирський

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський здійснив робочу поїздку до військових частин, які тримають позиції на Куп'янському напрямку. Він наголосив, що на всіх ділянках фронту точаться запеклі бої, оскільки росіяни не припиняють штурмових дій.

Про це Сирський повідомив на своїй сторінці у Telegram сьогодні, 3 лютого.

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Сирський під час поїздки до військових частин. Фото: Telegram/Сирський

Сирський повідомив, що відвідав військові частини та підрозділи, які які відбивають атаки росіян на Куп’янському напрямку.

Генерал зазначив, що оперативна обстановка наразі залишається складною. На усіх ділянках фронту відбуваються запеклі бої. Російські загарбники продовжують провадити інтенсивні штурмові дії. Вони також мають вдосталь резервів.

"Заслухав доповіді командирів безпосередньо на пунктах управління. Провів оперативні наради. Було розглянуто ймовірні сценарії дій противника з урахуванням результатів ведення розвідки", — повідомив Сирський.

Генерал-полковник Сирський в оточенні військових. Фото: Telegram/Сирський

Генерал також віддав усі необхідні вказівки, пов'язані з вирішенням проблемних питань, що дозволить посилити стійкість оборони українських військ. Також було проведено перерозподіл сил і засобів.

Сирський зазначив, що наразі головними пріоритетами залишаються ефективне ведення розвідки, злагоджене застосування усіх засобів вогневого ураження та захист українських підрозділів засобами радіоелектронної боротьби. В пріоритеті залишається збереження життя українських військових.

Раніше ми повідомляли, що Сирський відвідав бригади Бахмутському напрямках Донецької області. Він назвав обстановку на цих ділянках фронту вкрай напруженою.

Нагадуємо, Сирський заявив, що російські загарбники намагаються відбити втрачені позиції на півдні Херсонської та Запорізької областей. Наразі українські військові проводять там контратаки.