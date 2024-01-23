Український фронт - у Сухопутних військах розповіли про ситуацію на Бахмутському напрямку

Олександр Сирський (праворуч). Фото: Сухопутні війська ЗСУ

Генерал-полковник Олександр Сирський, командувач Сухопутних військ Збройних сил України, відвідав бригади Бахмутському напрямках Донецької області. Він назвав обстановку на цих ділянках фронту вкрай напруженою.

Про це повідомляє прессслужба Сухопутних військ ЗСУ.

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"Також на місцях були ухвалені всі необхідні рішення для підвищення ефективності оборони та усунення проблемних питань", — йдеться в повідомленні.

Сам Сирський також підтвердив, що обстановка на цій ділянці фронту надто складна.

"Продовжуємо роботу з командирами бригад на Сіверському та Бахмутському напрямках. Обстановка залишається вкрай напруженою та характеризується інтенсивним застосуванням противником вогню артилерії, мінометів, ударних дронів та веденням штурмових дій", – зазначив він.

Зазначимо, загарбники просунулися на південний захід від Бахмута, а саме в невеликій лісосмузі на північний захід від Кліщіївки.

За словами військових аналітиків, війська РФ нехначно просунулися в районі коридору Донецької та Запорізької області. Геолокаційні кадри показують обмежені досягнення окупантів на південний схід від Урожайного (10 км на південь від Великої Новосілки).

Водночас вздовж всієї лінії фронту тривають позиційні бойові дії.

Нагадаємо, раніше ми писали, що російська армія активізувалася на Авдіївському напрямку, посиливши штурмовий тиск на місто. Проте досі загарбники не мали успішного просування поблизу міста.