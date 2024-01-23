Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В Сухопутных войсках рассказали о ситуации на Бахмутском направлении arrow

В Сухопутных войсках рассказали о ситуации на Бахмутском направлении

23 января 2024 05:38
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова
Украинский фронт – в Сухопутных войсках рассказали о ситуации на Бахмутском направлении
Александр Сырский (справа). Фото: Сухопутные войска ВСУ
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова

Генерал-полковник Александр Сырский, командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины, посетил бригады Бахмутского направления Донецкой области. Он назвал обстановку на этих участках фронта крайне напряженной.

Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск ВСУ.

Читайте также:

Бахмутское направление сегодня — какая ситуация

"Также на местах были приняты все необходимые решения для повышения эффективности обороны и устранения проблемных вопросов", — говорится в сообщении.

Сам Сырский также подтвердил, что обстановка на этом участке фронта слишком сложна.

"Продолжаем работу с командирами бригад на Северском и Бахмутском направлениях. Обстановка остается крайне напряженной и характеризуется интенсивным применением противником огня артиллерии, минометов, ударных дронов и ведением штурмовых действий", — отметил он.

Отметим, захватчики продвинулись юго-западнее Бахмута, а именно в небольшой лесополосе северо-западнее Клещиевки.

По словам военных аналитиков, войска РФ непроизвольно продвинулись в районе коридора Донецкой и Запорожской области. Геолокационные кадры показывают ограниченные достижения оккупантов юго-восточнее Урожайного (10 км к югу от Великой Новоселки).

В то же время, вдоль всей линии фронта продолжаются позиционные боевые действия.

Напомним, ранее мы писали, что российская армия активизировалась на Авдеевском направлении , усилив штурмовое давление на город. Однако до сих пор захватчики не имели успешного продвижения вблизи города.

Донецкая область
оккупанты
Бахмут
война в Украине
Александр Сырский
Воздушные Силы ВСУ

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

19 января 2024

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

9 января 2024

09:51 Лунин готовится к трансферу в неожиданный клуб

13 января 2024
Новость с видео

06:09 Надвигаются беспощадные метели — синоптики предупредили области, которые сегодня заметет снегом

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

Актуальное по теме