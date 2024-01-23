Украинский фронт – в Сухопутных войсках рассказали о ситуации на Бахмутском направлении

Александр Сырский (справа). Фото: Сухопутные войска ВСУ

Генерал-полковник Александр Сырский, командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины, посетил бригады Бахмутского направления Донецкой области. Он назвал обстановку на этих участках фронта крайне напряженной.

Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск ВСУ.

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"Также на местах были приняты все необходимые решения для повышения эффективности обороны и устранения проблемных вопросов", — говорится в сообщении.

Сам Сырский также подтвердил, что обстановка на этом участке фронта слишком сложна.

"Продолжаем работу с командирами бригад на Северском и Бахмутском направлениях. Обстановка остается крайне напряженной и характеризуется интенсивным применением противником огня артиллерии, минометов, ударных дронов и ведением штурмовых действий", — отметил он.

Отметим, захватчики продвинулись юго-западнее Бахмута, а именно в небольшой лесополосе северо-западнее Клещиевки.

По словам военных аналитиков, войска РФ непроизвольно продвинулись в районе коридора Донецкой и Запорожской области. Геолокационные кадры показывают ограниченные достижения оккупантов юго-восточнее Урожайного (10 км к югу от Великой Новоселки).

В то же время, вдоль всей линии фронта продолжаются позиционные боевые действия.

Напомним, ранее мы писали, что российская армия активизировалась на Авдеевском направлении , усилив штурмовое давление на город. Однако до сих пор захватчики не имели успешного продвижения вблизи города.