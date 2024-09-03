Ракетный удар по Полтаве 3 сентября — реакция Сырского

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: t.me/osirskiy

Российские оккупанты нанесли баллистический удар по учебному заведению и больнице в Полтаве во вторник, 3 сентября. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский прокомментировал очередную атаку врага.

Свою реакцию Александр Сырский написал в Telegram.

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По словам Сырского, оккупанты использовали две ракеты "Искандер".

"К сожалению, много погибших и раненых. Десятки людей оказались под завалами. Мои искренние соболезнования всем родным и близким. Боль и печаль по погибшим", — сообщил главнокомандующий ВСУ.

Он сообщил, что военная служба правопорядка в ВСУ максимально вовлечена в оперативное расследование этого события.

Сырский подчеркнул, что РФ должна ответить за каждого убитого человека, за каждую изуродованную жизнь.

"Военные преступления не имеют сроков давности. Преступники будут наказаны", — добавил он.