Ракетний удар по Полтаві 3 вересня — реакція Сирського

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: t.me/osirskiy

Російські окупанти завдали балістичного удару по навчальному закладі та лікарні в Полтаві у вівторок, 3 вересня. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський прокоментував чергову атаку ворога.

Свою реакцію Олександр Сирський написав у Telegram.

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За словами Сирського, окупанти використали дві ракети "Іскандер".

"На жаль, багато загиблих та поранених. Десятки людей опинилися під завалами. Мої щирі співчуття всім рідним та близьким. Біль і сум за загиблими", — повідомив головнокомандувач ЗСУ.

Він повідомив, що військова служба правопорядку у ЗСУ максимально залучена до оперативного розслідування цієї події.

Сирський наголосив, що РФ повинна відповісти за кожну вбиту людину, за кожне понівечене життя.

"Воєнні злочини не мають термінів давності. Злочинці будуть покарані", — додав він.