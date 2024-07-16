Ставка главнокомандующего 16 июля - что обсуждали

Президент Владимир Зеленский проводит Ставку главнокомандующего. Фото: Минобороны Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку верховного главнокомандующего. Основными темами были ситуация на фронте, комплектация бригад и собственное вооружение.

Об этом глава государства сообщил в Telegram во вторник, 16 июля.

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На Ставке заслушали доклад Главнокомандующего Вооруженными силами Александра Сырского о ситуации на основных направлениях: Покровск, Торецк, Часов Яр, Купянск, Волчанск и другие. Обсудили замыслы русских войск и ответ на них.

Также, по словам гаранта, много времени было посвящено теме комплектации бригад для ротации на самых сложных участках. Речь идет о людях, оружии, военной технике, надлежащем материально-техническом обеспечении. Об этом докладывал начальник Генштаба Анатолий Баргилевич.

"Другая большая тема — вооружение. Весь перечень собственного производства - снаряды, дроны, техника, а также поступления от партнеров. Работаем с ними на всех уровнях, чтобы оперативно устранять все преграды и ускорять поставки", — сказал Президент.

Напомним, российским войскам удалось добиться тактических успехов в Донбассе, в частности в Урожайном. Тем временем в Роботино украинские военные остановили продвижение окупантов благодаря артиллерии. Враг хочет вернуть утраченные в 2023 году позиции.

Мы писали, что российские войска начали использовать тактику прокладки тоннелей на Торецком направлении. Подобные тоннели использовались россиянами в Авдеевке, поэтому могут представлять серьезную угрозу для украинских позиций.