Ставка головнокомандувача 16 липня — що обговорювали

Президент Володимир Зеленський проводить Ставку головнокомандувача. Фото: Міноборони України

Президент України Володимир Зеленський провів Ставку верховного головнокомандувача. Основними темами були — ситуація на фронті, комплектація бригад та власне озброєння.

Про це глава держави повідомив у Telegram у вівторок, 16 липня.

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На Ставці заслухали доповідь Головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського про ситуацію на основних напрямках: Покровськ, Торецьк, Часів Яр, Куп’янськ, Вовчанськ та інші. Обговорили задуми російських військ і відповідь на них.

Також, за словами гаранта, багато часу присвятили темі комплектації бригад для ротації на найскладніших ділянках. Йдеться про людей, зброю, військову техніку, належне матеріально-технічне забезпечення. Про це доповідав начальник Генштабу Анатолій Баргилевич.

"Інша велика тема — озброєння. Весь перелік власного виробництва — снаряди, дрони, техніка, а також надходження від партнерів. Працюємо з ними на всіх рівнях, щоб оперативно усувати всі перепони та пришвидшувати постачання", — сказав президент.

Нагадаємо, російським військам вдалося досягти тактичних успіхів у Донеччині, зокрема в Урожайному. Тим часом у Роботиному українські військові зупинили просування окупантів завдяки артилерії. Ворог хоче повернути втрачені у 2023 році позиції.

Ми писали, що російські війська почали використовувати тактику прокладання тунелів на Торецькому напрямку. Подібні тунелі використовувалися росіянами в Авдіївці, тому можуть становити серйозну загрозу для українських позицій.