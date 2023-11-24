Ситуация на фронте под Авдеевкой и обещания от западных министров — эфир Новини.LIVE

Коллаж Новини.LIVE

Военный эксперт полковник ВСУ в запасе Роман Свитан стал гостем прямого эфира на канале Новини.LIVE. Вместе с ведущим они обсудят ситуацию на фронте, продвижение российских военных и заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Посмотреть эфир, который начнется в 19:00 можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

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Военный эксперт, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан вместе с ведущим Виталием Прудиусом будут говорить о войне в Украине. Также коснутся темы продвижения российской армии у Авдеевки, обещания от западных министров, а также обсудят заседание ставки Президента Украины Владимира Зеленского.

Напомним, в Авдеевке украинские бойцы продолжают сдерживать наступление врага. При этом жить в Авдеевке сегодня невозможно. Город уничтожен более чем на 50%.

Президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в состав Ставки верховного Главнокомандующего. Это произошло из-за "коррупции" экс-председателя Государственной службы связи и информации Украины. Теперь Юрий Щиголь выведен из состава Ставки.

Также мы писали, что вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина выразила надежду, что Венгрия не сможет заблокировать начало переговоров с Украиной о вступлении в Европейский Союз. Другие государства-члены этого не допустят.