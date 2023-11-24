Ситуація на фронті під Авдіївкою та обіцянки від західних міністрів — ефір Новини.LIVE

Колаж Новини.LIVE

Військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан став гостем прямого ефіру на каналі Новини.LIVE. Разом з ведучим вони обговорять ситуацію на фронті, просування російських військових та засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Подивитися ефір, який розпочнеться о 19:00, можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

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Військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан разом з ведучим Віталієм Прудиусом говоритимуть про війну в Україні. Також торкнуться теми просування російської армії біля Авдіївки, обіцянки від західних міністрів, а ще обговорять засідання ставки Президента України Володимира Зеленського.

Нагадаємо, в Авдіївці українські бійці продовжують стримувати наступ ворога. При цьому жити в Авдіївці на сьогодні неможливо. Місто знищене на понад 50%.

Додамо, Президент України Володимир Зеленський вніс зміни до складу Ставки верховного Головнокомандувача. Це сталося через "корупцію" ексголови Державної служби зв'язку та інформації України. Відтепер Юрій Щиголь виведений зі складу Ставки.

Також ми писали, віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина висловила сподівання, що Угорщина не зможе заблокувати початок переговорів з Україною про вступ до Європейського Союзу. Інші держави-члени цього не допустять.