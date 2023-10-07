Ситуация на фронте: утренняя сводка Генштаба на 7 октября
Начался 591 день войны России против Украины. Вооруженные силы Украины героически противостоят противнику и уничтожают военные объекты оккупантов.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Успехи ВСУ на фронте
Сообщается, что за последние 24 часа воздушные силы оборонительных войск выполнили 13 авиационных ударов, целенаправленно атакуя зоны, где были расположены военнослужащие, оружие и военная аппаратура, а также осуществили три удара по противовоздушным ракетным системам оккупантов.
Единицы ракетных войск успешно поразили контрольно-командный пункт, оборудование для противовоздушной защиты, шесть артиллерийских установок, зону, где были сгруппированы силы противника, а также станцию радиоэлектронной борьбы оппозиции.
Ситуация на фронте
На направлениях Северском и Слобожанском оккупанты удерживают военные позиции в приграничных областях, активно реализуют диверсионные операции с задачей предотвращения возможного продвижения украинских вооруженных сил по потенциально опасным траекториям, усиливает масштабы минных препятствий вдоль национальной границы в регионе Белгород.
В области действия ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении ВСУ успешно противостояли нападениям противника в районе поселков Синьковка и Ивановка Харьковской области.
На Лиманском направлении оборонительные силы отражали пять атак противников на востоке от Макеевки Луганской области.
В области действия ОСУВ "Таврия" на Авдеевском и Марьинском направлениях, враг осуществил свыше 10 нападений без успеха в зонах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.
На Запорожском направлении ВСУ удерживают противостоящую сторону в секторе северо-восточнее Новопрокоповки, Запорожская область.
Оборонительные силы Украины продолжают нападающие действия на Мелитопольском направлении, достигая частичных результатов к северу от Копани и к северу от Новопрокоповки.
В процессе проведения атакующих (штурмовых) действий на Бахмутском направлении были зарегистрированы частичные успехи к востоку от Андреевки, Донецкая область. В ответственной зоне ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении силы обороны осуществляют контрартиллерийскую борьбу, ликвидируют склады и эффективно атакуют тыловые участки противника.
Напомним, что ежедневно Вооруженные силы Украины защищают Украину от российских оккупантов. При этом украинские защитники уничтожают не только живую силу, но и российскую военную технику.