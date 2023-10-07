Ситуация на фронте: утренняя сводка Генштаба на 7 октября

Вооруженные силы Украины. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Начался 591 день войны России против Украины. Вооруженные силы Украины героически противостоят противнику и уничтожают военные объекты оккупантов.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Успехи ВСУ на фронте

Сообщается, что за последние 24 часа воздушные силы оборонительных войск выполнили 13 авиационных ударов, целенаправленно атакуя зоны, где были расположены военнослужащие, оружие и военная аппаратура, а также осуществили три удара по противовоздушным ракетным системам оккупантов.

Единицы ракетных войск успешно поразили контрольно-командный пункт, оборудование для противовоздушной защиты, шесть артиллерийских установок, зону, где были сгруппированы силы противника, а также станцию радиоэлектронной борьбы оппозиции.

Ситуация на фронте

На направлениях Северском и Слобожанском оккупанты удерживают военные позиции в приграничных областях, активно реализуют диверсионные операции с задачей предотвращения возможного продвижения украинских вооруженных сил по потенциально опасным траекториям, усиливает масштабы минных препятствий вдоль национальной границы в регионе Белгород.

В области действия ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении ВСУ успешно противостояли нападениям противника в районе поселков Синьковка и Ивановка Харьковской области.

На Лиманском направлении оборонительные силы отражали пять атак противников на востоке от Макеевки Луганской области.

В области действия ОСУВ "Таврия" на Авдеевском и Марьинском направлениях, враг осуществил свыше 10 нападений без успеха в зонах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

На Запорожском направлении ВСУ удерживают противостоящую сторону в секторе северо-восточнее Новопрокоповки, Запорожская область.

Оборонительные силы Украины продолжают нападающие действия на Мелитопольском направлении, достигая частичных результатов к северу от Копани и к северу от Новопрокоповки.

В процессе проведения атакующих (штурмовых) действий на Бахмутском направлении были зарегистрированы частичные успехи к востоку от Андреевки, Донецкая область. В ответственной зоне ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении силы обороны осуществляют контрартиллерийскую борьбу, ликвидируют склады и эффективно атакуют тыловые участки противника.

Сообщение Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Сообщение Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, что ежедневно Вооруженные силы Украины защищают Украину от российских оккупантов. При этом украинские защитники уничтожают не только живую силу, но и российскую военную технику.