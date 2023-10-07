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Ситуація на фронті: ранкове зведення Генштабу на 7 жовтня

7 жовтня 2023 10:05
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Ситуація на фронті: ранкове зведення Генштабу на 7 жовтня
Збройні сили України Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Розпочався 591 день війни Росії проти України. Збройні сили України героїчно протистоять противнику та знищують військові об'єкти окупантів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Повідомляється, що за останні 24 години Повітряні сили оборонних військ виконали 13 авіаційних ударів, цілеспрямовано атакуючи зони, де були розташовані військовослужбовці, зброя та військова апаратура, а також здійснили три удари по протиповітряних ракетних системах окупантів.

Одиниці ракетних військ успішно вразили контрольно-командний пункт, обладнання протиповітряного захисту, шість артилерійських установок, зону, де було згруповано сили противника, і навіть станцію радіоелектронної боротьби опозиції.

Ситуація на фронті

На напрямках Сіверському та Слобожанському окупанти утримують військові позиції у прикордонних областях, активно реалізують диверсійні операції із завданням запобігання можливому просуванню українських Збройних сил потенційно небезпечними траєкторіями, посилює масштаби мінних перешкод уздовж національного кордону в регіоні Бєлгород.

В області дії ЗСУВ "Хортиця" на Куп'янському напрямку, ЗСУ успішно протистояли нападам противника в районі селищ Синьківка та Іванівка Харківської області.

На Лиманському напрямку оборонні сили відбивали п'ять атак противників на сході від Макіївки Луганської області.

В області дії ЗСУВ "Таврія" на Авдіївському та Мар'їнському напрямках ворог здійснив понад 10 нападів без успіху в зонах Мар'їнка та Новомихайлівка Донецької області.

На Запорізькому напрямку ЗСУ утримують протилежну сторону в секторі на північний схід від Новопрокопівки, Запорізька область.

Оборонні сили України продовжують нападники на Мелітопольському напрямку, досягаючи часткових результатів на північ від Копані та на північ від Новопрокопівки.

У процесі проведення атакуючих (штурмових) дій на Бахмутському напрямку були зареєстровані часткові успіхи на схід від Андріївки, Донецька область. У відповідальній зоні ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку сили оборони здійснюють контрартилерійську боротьбу, ліквідують склади та ефективно атакують тилові ділянки противника.

Генштаб ЗСУ
Повідомлення Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот
Генштаб ЗСУ
Повідомлення Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, що щодня Збройні сили України захищають Україну від російських окупантів. При цьому українські захисники знищують не лише живу силу, а й російську військову техніку.

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