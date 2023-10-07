Ситуація на фронті: ранкове зведення Генштабу на 7 жовтня
Розпочався 591 день війни Росії проти України. Збройні сили України героїчно протистоять противнику та знищують військові об'єкти окупантів.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Успіхи ЗСУ на фронті
Повідомляється, що за останні 24 години Повітряні сили оборонних військ виконали 13 авіаційних ударів, цілеспрямовано атакуючи зони, де були розташовані військовослужбовці, зброя та військова апаратура, а також здійснили три удари по протиповітряних ракетних системах окупантів.
Одиниці ракетних військ успішно вразили контрольно-командний пункт, обладнання протиповітряного захисту, шість артилерійських установок, зону, де було згруповано сили противника, і навіть станцію радіоелектронної боротьби опозиції.
Ситуація на фронті
На напрямках Сіверському та Слобожанському окупанти утримують військові позиції у прикордонних областях, активно реалізують диверсійні операції із завданням запобігання можливому просуванню українських Збройних сил потенційно небезпечними траєкторіями, посилює масштаби мінних перешкод уздовж національного кордону в регіоні Бєлгород.
В області дії ЗСУВ "Хортиця" на Куп'янському напрямку, ЗСУ успішно протистояли нападам противника в районі селищ Синьківка та Іванівка Харківської області.
На Лиманському напрямку оборонні сили відбивали п'ять атак противників на сході від Макіївки Луганської області.
В області дії ЗСУВ "Таврія" на Авдіївському та Мар'їнському напрямках ворог здійснив понад 10 нападів без успіху в зонах Мар'їнка та Новомихайлівка Донецької області.
На Запорізькому напрямку ЗСУ утримують протилежну сторону в секторі на північний схід від Новопрокопівки, Запорізька область.
Оборонні сили України продовжують нападники на Мелітопольському напрямку, досягаючи часткових результатів на північ від Копані та на північ від Новопрокопівки.
У процесі проведення атакуючих (штурмових) дій на Бахмутському напрямку були зареєстровані часткові успіхи на схід від Андріївки, Донецька область. У відповідальній зоні ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку сили оборони здійснюють контрартилерійську боротьбу, ліквідують склади та ефективно атакують тилові ділянки противника.
Нагадаємо, що щодня Збройні сили України захищають Україну від російських окупантів. При цьому українські захисники знищують не лише живу силу, а й російську військову техніку.