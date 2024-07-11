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Ситуация в Волчанске — в ISW рассказали, где продвинулся враг

11 июля 2024 10:39
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Россияне продвинулись вглубь Волчанска, — ISW
Экипаж российской БМП-3 в районе Волчанска. Фото: росСМИ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Ситуация в Волчанске Харьковской области продолжает оставаться напряженной. Армия России переправилась через реку в центре города.

Об этом сообщили в американском Институте изучения войны (ISW) в четверг, 11 июля.

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По информации аналитиков, геолокационные кадры показывают, что враг форсировал реку Волча и удерживает позиции на улице Харьковской в центре города.

ситуация в волчанске
Карта русского продвижения в Волчанске. Источник: ISW

Также в Институте изучения войны заявили, что российские силы хотят продолжать наступление на Харьковском направлении, несмотря на большие потери и отсутствие прогресса, а также подтвердили строительство вражеских укреплений к северу от Харькова.

Ранее командир подразделения "Ахиллес" Юрий Федоренко заявил, что враг продолжает удерживать свои позиции в Харьковской области.

Тем временем, украинские пограничники показали, как уничтожили вражескую пехоту на Волчанском направлении.

российские войска Украина Харьковская область военные действия война в Украине Вовчанск

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