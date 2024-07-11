Росіяни просунулися вглиб Вовчанська, — ISW

Ситуація у Вовчанську — в ISW розповіли, де просунувся ворог
Ситуація у Вовчанську Харківської області продовжує залишатися напруженою. Армія Росії переправилися через річку в центрі міста.
Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни (ISW) у четвер, 11 липня.
Росіяни просунулися вглиб Вовчанська
За інформацією аналітиків, геолокаційні кадри показують, що ворог форсував річку Вовча та утримує позиції на вулиці Харківській у центрі міста.
Також в Інституті вивчення війни заявили, що російські сили хочуть продовжувати наступ на Харківському напрямку попри великі втрати та відсутність прогресу, а також підтвердили будівництво ворожих укріплень на півночі від Харкова.
Раніше командир підрозділу "Ахіллес" Юрій Федоренко заявив, що ворог продовжує утримувати свої позиції у Харківській області.
Тим часом українські прикордонники показали, як знищили ворожу піхоту на Вовчанському напрямку.
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