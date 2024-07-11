Росіяни просунулися вглиб Вовчанська, — ISW

Екіпаж російської БМП-3 в районі Вовчанська. Фото: росЗМІ

Ситуація у Вовчанську Харківської області продовжує залишатися напруженою. Армія Росії переправилися через річку в центрі міста.

Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни (ISW) у четвер, 11 липня.

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За інформацією аналітиків, геолокаційні кадри показують, що ворог форсував річку Вовча та утримує позиції на вулиці Харківській у центрі міста.

Карта російського просування у Вовчанську. Джерело: ISW

Також в Інституті вивчення війни заявили, що російські сили хочуть продовжувати наступ на Харківському напрямку попри великі втрати та відсутність прогресу, а також підтвердили будівництво ворожих укріплень на півночі від Харкова.

Раніше командир підрозділу "Ахіллес" Юрій Федоренко заявив, що ворог продовжує утримувати свої позиції у Харківській області.

Тим часом українські прикордонники показали, як знищили ворожу піхоту на Вовчанському напрямку.