Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Ситуація у Вовчанську — в ISW розповіли, де просунувся ворог arrow

Ситуація у Вовчанську — в ISW розповіли, де просунувся ворог

11 липня 2024 10:39
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Росіяни просунулися вглиб Вовчанська, — ISW
Екіпаж російської БМП-3 в районі Вовчанська. Фото: росЗМІ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Ситуація у Вовчанську Харківської області продовжує залишатися напруженою. Армія Росії переправилися через річку в центрі міста.

Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни (ISW) у четвер, 11 липня.

Читайте також:

Росіяни просунулися вглиб Вовчанська

За інформацією аналітиків, геолокаційні кадри показують, що ворог форсував річку Вовча та утримує позиції на вулиці Харківській у центрі міста.

ситуація у вовчанську
Карта російського просування у Вовчанську. Джерело: ISW

Також в Інституті вивчення війни заявили, що російські сили хочуть продовжувати наступ на Харківському напрямку попри великі втрати та відсутність прогресу, а також підтвердили будівництво ворожих укріплень на півночі від Харкова. 

Раніше командир підрозділу "Ахіллес" Юрій Федоренко заявив, що ворог продовжує утримувати свої позиції у Харківській області.

Тим часом українські прикордонники показали, як знищили ворожу піхоту на Вовчанському напрямку.

російські війська Україна Харківська область військові дії війна в Україні Вовчанськ

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

8 липня 2024

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

5 липня 2024

15:43 Які військові спеціальності виключають бронювання

27 червня 2024

14:51 За Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з Бенфіки

3 липня 2024

13:01 Нові правила надсилання повісток — що змінилося

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

9 липня 2024

06:10 Доплати у 944 гривні — кому з пенсіонерів доступна допомога

7 липня 2024

02:12 Мобілізація після 16 липня — в Міноборони пояснили, що чекає на військовозобов'язаних

3 липня 2024

10:28 Мінімальна зарплата в липні — як зміняться доходи українців