Наступ на Харківщині — окупанти не відступають з Вовчанська та Глибокого

Командир підрозділу БпАК "Ахіллес" Юрій Федоренко. Фото: Wikipedia

Командир підрозділу БпАК "Ахіллес" Юрій Федоренко спростував інформацію про відступ окупантів з Вовчанська та Глибокого, що на Харківщині наголошуючи на тому, що ворог не відступає. Він підкреслив, що ситуація залишається напруженою і на кожній ділянці фронту тривають важкі зустрічні бої.

Про це командир підрозділу БпАК "Ахіллес" Юрій Федоренко повідомив в ефірі Еспресо.

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Федоенко спростував інформацію про відступ окупантів з Вовчанська та Глибокого, наголошуючи на тому, що ворог не відступає.

"Зараз шириться інформація про те, що окупанти нібито відступають з Вовчанська та Глибовікого. Хочу наголосити, що за останній рік я не пригадаю періоду, коли противник відступав би. На всіх територіях, які нам вдалось повернути й деокупувати, тривали важкі та складні бої. На кожній ділянці фронту ми маємо зустрічні бої. Після відбиття тієї чи іншої позиції противник обовʼязково контратакує з ціллю повернути втрачені позиції", — зазначив командир підрозділу БпАК "Ахіллес".

Він наголосив на тому, що противник має більше сил та засобів. Тож, коли з'являється інформація, що ситуація стабілізована, або Сили оборони мають тактичну ініціативу, то варто розуміти, що в цей час далі тривають дуже складні бої.

Мапа бойових дій на Харківщині. Фото: DeepState

Нагадаємо, допомога від Заходу у сфері безпеки є єдиним шляхом, який може зупинити Росію продовжувати війну в Україні. Прогрес Росії не має оперативного значення, якщо Україна відновить ініціативу на полі бою.

Раніше ми писали, що на Покровському напрямку спостерігається найбільша активність окупантів по всій лінії фронту.