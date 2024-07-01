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Командир подразделения "Ахиллес" опроверг заявление об отступлении врага в Харьковской области

1 июля 2024 17:09
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
Наступление на Харьковщине — оккупанты не отступают из Волчанска и Глубокого
Командир подразделения БпАК "Ахиллес" Юрий Федоренко. Фото: Wikipedia
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

Командир подразделения БпАК "Ахиллес" Юрий Федоренко опроверг информацию об отступлении оккупантов из Волчанска и Глубокого Харьковской области, отмечая, что враг не отступает. Он подчеркнул, что ситуация остается напряженной и на каждом участке фронта продолжаются тяжелые встречные бои.

Об этом командир подразделения БпАК "Ахиллес" Юрий Федоренко сообщил в эфире Эспрессо.

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Федоренко опроверг информацию об отступлении оккупантов из Волчанска и Глубокого, отмечая, что враг не отступает.

"Сейчас распространяется информация о том, что оккупанты якобы отступают из Волчанска и Глубокого. Хочу отметить, что за последний год я не вспомню периода, когда противник отступал бы. На всех территориях, которые нам удалось вернуть и деоккупировать, продолжались тяжелые и сложные бои. На каждом участке фронта мы имеем встречные бои. После взятия той или иной позиции противник обязательно контратакует с целью вернуть утраченные позиции", — отметил командир подразделения БпАК "Ахиллес".

Он отметил, что у противника больше сил и средств. Поэтому, когда появляется информация, что ситуация стабилизирована или Силы обороны имеют тактическую инициативу, следует понимать, что в это время продолжаются очень сложные бои.

Командир подразделения "Ахиллес" опроверг заявление об отступлении врага в Харьковской области - фото 1
Карта боевых действий Харьковской области. Фото: DeepState

Напомним, помощь от Запада в сфере безопасности — единственный путь, который может остановить Россию продолжать войну в Украине. Прогресс России не имеет оперативного значения, если Украина возобновит инициативу на поле боя.

Ранее мы писали, что на Покровском направлении наблюдается наибольшая активность оккупантов по всей линии фронта.

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