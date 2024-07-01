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Україна має єдиний шлях змусити Путіна зупинити війну — в ISW розкрили деталі

1 липня 2024 07:35
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Західна допомога допоможе Україні зупинити російську війну — ISW
Українські військові відбивають атаки росіян. Фото: Генштаб ЗСУ
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

Допомога від Заходу у сфері безпеки є єдиним шляхом, який може зупинити Росію продовжувати війну в Україні. Прогрес Росії не має оперативного значення, якщо Україна відновить ініціативу на полі бою.

Інформацію про це опублікували у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) у понеділок, 1 липня.

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У звіті аналітиків зазначається, що союзники можуть допомогти зменшити бажання російського президента Володимира Путіна продовжувати вести нескінченну війну, допомагаючи Україні проводити значні контрнаступальні операції, які звільняють українську територію та спростують припущення Путіна щодо того, чого Росія може досягти в Україні силою.

"Теорія перемоги Путіна ґрунтується на оцінці того, що Україні бракує спроможності звільнити значну територію. Прогрес Росії не має оперативного значення, якщо Україна відновить ініціативу на полі бою", — йдеться у повідомленні.

В ISW додають, що допомога Заходу у сфері безпеки та зусилля України з формування збройних сил мають вирішальне значення для зміни розрахунків Путіна, і малоймовірно, що російський диктатор змінить свою оцінку щодо можливості знищення України без подальших значних поразок Росії.

"Західна допомога, яка забезпечує українські сили необхідним обладнанням і зброєю в тому масштабі, у часі та регулярності, які потрібні українським силам для операцій зі звільнення значних територій окупованої України, залишається єдиним можливим шляхом для зменшення поточних зобов’язань Путіна знищити українську державність та ідентичність. Незалежно від часу чи вартості", — наголошується у звіті.

Раніше Інститут вивчення війни повідомляв, що багато російських еліт, які були проти війни в Україні, почали її підтримувати. Вони вважають, що Росія перемагає.

Також там наголошували на тому, що Москва використає будь-яку паузу для підготовки до майбутніх наступальних операцій в Україні та нових спроб знищити її державність.

війна володимир путін військова допомога окупанти ISW війна в Україні Росія

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