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У Украины есть единственный путь заставить Путина остановить войну — в ISW раскрыли детали

1 июля 2024 07:35
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Западная помощь поможет Украине остановить российскую войну — ISW
Украинские военные отбивают атаки россиян. Фото: Генштаб ВСУ
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

Помощь от Запада в сфере безопасности — единственный путь, который может остановить Россию продолжать войну в Украине. Прогресс России не имеет оперативного значения, если Украина возобновит инициативу на поле боя.

Информацию об этом опубликовали в отчете американского Института изучения войны (ISW) в понедельник, 1 июля.

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В отчете аналитиков отмечается, что союзники могут помочь снизить желание российского президента Владимира Путина продолжать вести бесконечную войну, помогая Украине проводить значительные контрнаступательные операции, которые освобождают украинскую территорию и опровергнут предположение Путина относительно того, чего Россия может достичь своих целей в Украине силой.

"Теория победы Путина основывается на оценке того, что Украине не хватает возможности освободить значительную территорию. Прогресс России не имеет оперативного значения, если Украина возобновит инициативу на поле боя" , — говорится в сообщении.

В ISW добавляют, что помощь Запада в сфере безопасности и усилия Украины по формированию вооруженных сил имеют решающее значение для изменения расчетов Путина, и маловероятно, что российский диктатор изменит свою оценку возможности уничтожения Украины без дальнейших значительных поражений России.

"Западная помощь, которая обеспечивает украинские силы необходимым оборудованием и оружием в том масштабе, во времени и регулярности, которые нужны украинским силам для операций по освобождению значительных территорий оккупированной Украины, остается единственным возможным путем уменьшения текущих желаний Путина уничтожить украинскую государственность и идентичность . Независимо от времени или стоимости», — отмечается в отчете.

Ранее Институт изучения войны сообщал, что многие российские элиты, которые были против войны в Украине, начали ее поддерживать . Они считают, что Россия побеждает.

Также там отмечали, что Москва использует любую паузу для подготовки к предстоящим наступательным операциям в Украине и новых попыток уничтожить ее государственность.

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