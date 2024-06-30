Речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин назвав найгарячіший напрямок фронту

Військовий речник назвав напрямок, де ворог найбільш активно веде бойові дії
На Покровському напрямку спостерігається найбільша активність окупантів по всій лінії фронту. Там відбулося вже 23 бойових зіткнення, загарбники продовжують атакувати.
Про це повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі Ми Україна.
Активність окупантів на фронті в Україні
"Тут уже налічується 23 атаки — ворог намагався атакувати, і тривають бойові зіткнення в районах Воздвиженки, Новоселівки Першої та Сокола", — сказав Волошин.
Він зазначив, що не менш гарячим напрямком є Курахівський — там з початку доби росіяни намагалися близько 15 разів покращити своє тактичне положення, але штурмові дії були відбиті
"Сили оборони там призупинили бойові дії з ворогом, а ворог навіть із настанням спеки звісно не полишає спроб штурмувати наші позиції", — додав речник ОСУВ "Хортиця".
Нагадаємо, у напрямку Яснобродівки на Донеччині українські позиції штурмувало відділення зеків-жінок — вони були знищені.
Також ми писали, що за минулу добу авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили пункт управління, склад пально-мастильних матеріалів та чотири райони зосередження особового складу противника.
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