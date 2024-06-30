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Військовий речник назвав напрямок, де ворог найбільш активно веде бойові дії

30 червня 2024 15:50
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин назвав найгарячіший напрямок фронту
Українські військові. Фото: Сухопутні війська
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

На Покровському напрямку спостерігається найбільша активність окупантів по всій лінії фронту. Там відбулося вже 23 бойових зіткнення, загарбники продовжують атакувати.

Про це повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі Ми Україна.

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"Тут уже налічується 23 атаки — ворог намагався атакувати, і тривають бойові зіткнення в районах Воздвиженки, Новоселівки Першої та Сокола", — сказав Волошин.

Він зазначив, що не менш гарячим напрямком є Курахівський — там з початку доби росіяни намагалися близько 15 разів покращити своє тактичне положення, але штурмові дії були відбиті

"Сили оборони там призупинили бойові дії з ворогом, а ворог навіть із настанням спеки звісно не полишає спроб штурмувати наші позиції", — додав речник ОСУВ "Хортиця".

Нагадаємо, у напрямку Яснобродівки на Донеччині українські позиції штурмувало відділення зеків-жінок — вони були знищені. 

Також ми писали, що за минулу добу авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили пункт управління, склад пально-мастильних матеріалів та чотири райони зосередження особового складу противника.

російські війська
ЗСУ
Донецька область
окупанти
війна в Україні
фронт
наступ

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