Речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин назвав найгарячіший напрямок фронту

Українські військові. Фото: Сухопутні війська

На Покровському напрямку спостерігається найбільша активність окупантів по всій лінії фронту. Там відбулося вже 23 бойових зіткнення, загарбники продовжують атакувати.

Про це повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі Ми Україна.

Читайте також:

Активність окупантів на фронті в Україні

"Тут уже налічується 23 атаки — ворог намагався атакувати, і тривають бойові зіткнення в районах Воздвиженки, Новоселівки Першої та Сокола", — сказав Волошин.

Він зазначив, що не менш гарячим напрямком є Курахівський — там з початку доби росіяни намагалися близько 15 разів покращити своє тактичне положення, але штурмові дії були відбиті

"Сили оборони там призупинили бойові дії з ворогом, а ворог навіть із настанням спеки звісно не полишає спроб штурмувати наші позиції", — додав речник ОСУВ "Хортиця".

Нагадаємо, у напрямку Яснобродівки на Донеччині українські позиції штурмувало відділення зеків-жінок — вони були знищені.

Також ми писали, що за минулу добу авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили пункт управління, склад пально-мастильних матеріалів та чотири райони зосередження особового складу противника.