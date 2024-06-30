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Военный спикер назвал направление, где враг наиболее активно ведет боевые действия

30 июня 2024 15:50
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин назвал самое горячее направление фронта
Украинские военные. Фото: Сухопутные войска
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

На Покровском направлении наблюдается наибольшая активность оккупантов по всей линии фронта. Там произошло уже 23 боевых столкновения, захватчики продолжают атаковать.

Об этом сообщил спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин в эфире Ми Україна.

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"Здесь уже насчитывается 23 атаки — враг пытался атаковать, и продолжаются боевые столкновения в районах Воздвиженки, Новоселовки Первой и Сокола", — сказал Волошин.

Он отметил, что не менее горячим направлением является Кураховский — там с начала суток россияне пытались около 15 раз улучшить свое тактическое положение, но штурмовые действия были отражены.

"Силы обороны там приостановили боевые действия с врагом, а враг даже с наступлением жары, конечно, не оставляет попыток штурмовать наши позиции", — добавил спикер ОСУВ "Хортица".

Напомним, на направлении Яснобродовки на Донеччине украинские позиции штурмовало отделение зэков-женщин — они были уничтожены.

Также мы писали, что за минувшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пункт управления, склад горюче-смазочных материалов и четыре района сосредоточения личного состава противника.

российские войска
ВСУ
Донецкая область
оккупанты
война в Украине
фронт
наступление

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