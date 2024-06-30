Спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин назвал самое горячее направление фронта

Военный спикер назвал направление, где враг наиболее активно ведет боевые действия
На Покровском направлении наблюдается наибольшая активность оккупантов по всей линии фронта. Там произошло уже 23 боевых столкновения, захватчики продолжают атаковать.
Об этом сообщил спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин в эфире Ми Україна.
Активность оккупантов на фронте в Украине
"Здесь уже насчитывается 23 атаки — враг пытался атаковать, и продолжаются боевые столкновения в районах Воздвиженки, Новоселовки Первой и Сокола", — сказал Волошин.
Он отметил, что не менее горячим направлением является Кураховский — там с начала суток россияне пытались около 15 раз улучшить свое тактическое положение, но штурмовые действия были отражены.
"Силы обороны там приостановили боевые действия с врагом, а враг даже с наступлением жары, конечно, не оставляет попыток штурмовать наши позиции", — добавил спикер ОСУВ "Хортица".
Напомним, на направлении Яснобродовки на Донеччине украинские позиции штурмовало отделение зэков-женщин — они были уничтожены.
Также мы писали, что за минувшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пункт управления, склад горюче-смазочных материалов и четыре района сосредоточения личного состава противника.
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