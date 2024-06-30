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На Донеччині позиції ЗСУ штурмували російські жінки-зеки, — доброволець

30 червня 2024 14:58
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Росіяни відправили на Донеччину жінок-зеків для штурмів
Російські жінки-військові. Фото: росЗМІ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

На одному з напрямків у Донецькій області позиції захисників штурмував відділення російських жінок. На фронт Росія їх відправила з в'язниць, відділення було знищене.

Про це повідомив доброволець 24ОШБ "Айдар" Станіслав Бунятов "Говорять Снайпер" у Telegram у неділю, 30 червня.

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За словами військового, у напрямку Яснобродівки українські позиції штурмувало відділення зеків-жінок — вони були знищені. 

Він закликав інших воїнів бути обережними, бо якщо вони вже опинилися на фронті, то майже на 100% можуть бути і в тилу.

"Коситимуть під зачухану фронтову жЫнку, яка зайде вночі у двір і відправить вас у вічний сон", — застеріг Бунятов.

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Скриншот допису Говорять Снайпер

Нагадаємо, за минулу добу авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили пункт управління, склад пально-мастильних матеріалів та чотири райони зосередження особового складу противника.

Також ми писали, що ворог застосував проти України понад 800 КАБів за останній тиждень. Зеленський наголосив на необхідності більшої кількості систем ППО для України.

російські війська
ЗСУ
жінки
Донецька область
окупанти
війна в Україні
фронт

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