Росіяни відправили на Донеччину жінок-зеків для штурмів

Російські жінки-військові. Фото: росЗМІ

На одному з напрямків у Донецькій області позиції захисників штурмував відділення російських жінок. На фронт Росія їх відправила з в'язниць, відділення було знищене.

Про це повідомив доброволець 24ОШБ "Айдар" Станіслав Бунятов "Говорять Снайпер" у Telegram у неділю, 30 червня.

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За словами військового, у напрямку Яснобродівки українські позиції штурмувало відділення зеків-жінок — вони були знищені.

Він закликав інших воїнів бути обережними, бо якщо вони вже опинилися на фронті, то майже на 100% можуть бути і в тилу.

"Коситимуть під зачухану фронтову жЫнку, яка зайде вночі у двір і відправить вас у вічний сон", — застеріг Бунятов.

Скриншот допису Говорять Снайпер

Нагадаємо, за минулу добу авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили пункт управління, склад пально-мастильних матеріалів та чотири райони зосередження особового складу противника.

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